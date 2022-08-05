В Тверской области будет организована прямая трансляция прохождения войск Тверского и Ржевского гарнизонов в честь Дня Победы

9 мая в Тверской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Основные праздничные события состоятся в городах воинской славы Ржеве и Твери. Будет организована прямая трансляция мероприятий.

На уличных экранах в Твери, Ржеве, Зубцове, Белом и Бологое будут вестись трансляции Парада Победы на Красной площади.

В 8:30 начнется прямой эфир из города Ржева, где в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится торжественное прохождение личного состава Ржевского гарнизона. Трансляцию можно посмотреть по ссылке - https://vk.com/video-24832202_456242371.

С 11:30 будет организована прямая трансляция праздничного события из Твери - с площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского - https://vk.com/video-24832202_456242372. В столице Верхневолжья состоится прохождение войск Тверского территориального гарнизона.

С 15:00 начнётся прямая трансляция шествия «Бессмертного полка» в Твери - https://vk.com/video-24832202_456242373.

Также трансляции будут организованы на телеканале «Тверской проспект. Регион», сайтах Правительства Тверской области и региональных средств массовой информации.

Пресс-служба Правительства Тверской области