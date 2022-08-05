В Тверской области в День Победы в городах воинской славы, воинской доблести и трудовой доблести пройдут праздничные мероприятия

9 мая в Тверской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Основные праздничные события состоятся в городах воинской славы Ржеве и Твери. В каждом из городов состоятся торжественные церемонии возложения цветов к памятным местам.

В 8:30 в Ржеве в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится торжественное прохождение личного состава Ржевского гарнизона.

В11:30 в Твери состоится прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Участие в нем примут 27 расчётов - рота почётного караула, парадные расчёты и военный оркестр Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, военнослужащие 12-ой военно-транспортной авиационной Минской дивизии, суворовцы, сотрудники УФСИН, воспитанники кадетских рот, юнармейцы.

В состав механизированной колонны войдут 12 единиц вооружения, военной и специальной техники.

С воздуха столицу Верхневолжья с Днём Победы поздравит группа вертолетов Центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации. Также парадным строем над площадью пройдут самолёты ИЛ-76МД из состава 12-ой военно-транспортной авиационной Минской дивизии, базирующейся на аэродроме Мигалово в Твери.

В 15:00 в Твери начнётся шествие «Бессмертного полка». Движение колонны стартует от стелы «Город воинской славы», маршрут пройдёт по улице Советской до Обелиска Победы.

В Ржеве, Твери, Зубцове, Белом, Бологое на уличных экранах будут организованы трансляции Парада Победы с Красной площади, а также торжественного прохождения войск Тверского территориального гарнизона.

Празднование Дня Победы в городе воинской доблести Зубцове откроет шествие «Бессмертного полка» в 12.00 с площади Ленина. В 12.30 жители города почтут память павших защитников Родины на мемориале Победы на Московской горе. Там же пройдет акция «Солдатская каша», состоится пролёт малой авиации аэродрома «Орловка». Праздничную программу продолжит концерт на площади им. Ленина – начало в 20.30.

Памятные мероприятия в городе воинской доблести Белом начнутся с митинга, посвящённого 77-летию Великой Победы. В 13.30 пройдет праздничный концерт «Виват, Победа!». В 21.30 состоится акция «Свеча памяти».

Впервые в звании «Город трудовой доблести» встретит День Победы Бологое. Там пройдут акции «Чистое небо», «Бессмертный полк», «Голубь Победы», состоится награждение победителей фестиваля-конкурса «Голос Победы на Аллее Славы».

В 22.00 в Твери, Ржеве, Зубцове, Белом и Бологое прогремят праздничные салюты.

Пресс-служба Правительства Тверской области