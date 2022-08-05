В День Победы праздничную подсветку на телебашне в столице Верхневолжья включат в восемь вечера

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В память о событиях военных лет в День Победы на Тверской телебашне будет включена подсветка.
Архитектурно-художественная подсветка будет включена в 20.00. Праздничный сценарий включает изображение георгиевской ленты, надпись «9 Мая», звезды.
В общей сложности в праздничные и памятные дни мая на тверской телебашне тематическая подсветка организована пять раз.
Так, она уже включалась 1 мая, в День весны и труда, 3 мая - во Всемирный день свободы печати. 7 мая – в День создания Вооружённых Сил Российской Федерации, а также День радио.
17 мая башня будет подсвечиваться в честь Всемирного дня электросвязи и информационного общества.
Пресс-служба Правительства Тверской области