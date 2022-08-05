В Тверской области впервые проходит масштабная акция «Широка страна моя родная» с участием 42 сводных хоров из более 1000 человек

posted by Максим Малахов on вс, 05/08/2022 - 12:27

 

В Тверской области впервые проходит масштабная региональная акция «Широка страна моя родная». Участие в ней принимают все муниципальные образования Верхневолжья.

Акция стартует 8 мая в 12.00 в муниципальных образованиях Тверской области у обелисков и мемориалов, где жители могут почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. 

В рамках акции 42 сводных хоровых коллектива (1072 человека) - детские хоры, хоры юнармии, кадеты, хоры ветеранов и вокальные коллективы домов культуры исполнят гимн Российской Федерации, песни  «День Победы», «Широка страна моя родная».

Финал акции пройдёт 9 мая 18.30 в городе Твери. У Обелиска Победы выступит сводный хор (500 человек) в составе стипендиатов Губернатора Тверской области, ветеранов и юнармейцев под управлением военного дирижёра Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Александра Морозова.

  По итогам проведения акции все материалы будут собраны в итоговый видеоматериал.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области