Тверская области третий год подряд принимает участие в международной акции «Сад памяти»

Тверская область принимает участие в международной акции «Сад памяти», которая проводится в этом году по всей стране в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С момента старта акции в 2020 году к ней присоединилось более 2 миллионов человек из всех регионов России. Масштабную инициативу поддержали свыше 50 стран мира.

В июне 2020 года после открытия в Тверской области Ржевского мемориала Советскому солдату в акции «Сад памяти» приняли участие Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь. Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили две ели на территории мемориала.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Цель акции «Сад Победы» - высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

К акции уже присоединились несколько муниципалитетов Верхневолжья.

Так, в Твери в сквере им. Козакова после проведения субботника было высажено 30 кустов сирени.

Высадки деревьев произведены на территории Максатихинского района. В акции приняли участие 20 человек, высажено более 5 тыс. сеянцев ели.

Торопецкий район также отдал дань памяти воинам и труженикам тыла, отдавшим свои жизни за свободу от фашизма. На территории муниципального образования на площади 2,6 га высажены 10 тыс. сеянцев сосны и более 32 тыс. сеянцев ели на площади 10,1 га.

В рамках акции на землях лесного фонда Старицкого района на площади 6,4 га высажено свыше 21 тыс. сеянцев ели.

К акции присоединились и образовательные организации в Бежецком, Бологовском, Старицком и Торжокском районах, Вышневолоцком городском округе и Селижаровском муниципальном округе.

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тверской области «Орион» также поддержит проведение международной акции. 13 мая педагоги и обучающиеся центра, ветераны и жители Вышневолоцкого городского округа высадят свой «Сад памяти».

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология».

Пресс-служба Правительства Тверской области