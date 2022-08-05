Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 мая 2022 г.





По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 69 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 154 432 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 956 105, в том числе за последние сутки их проведено 3427.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 729 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:







Тверь 55 592

Конаковский район 12 206

Ржев 8632

Калининский район 6797

Вышневолоцкий городской округ 6413

Торжок 5438

Кимры 4891

Бежецкий район 4183

Бологовский район 3820

Кашинский городской округ 3637

Осташковский городской округ 3547

Старицкий район 3188

Калязинский район 3158

Нелидовский городской округ 3074

Лихославльский район 2959

Максатихинский район 2429

Западнодвинский муниципальный округ 2317

Торопецкий район 2152

Торжокский район 1912

Весьегонский муниципальный округ 1887

Оленинский муниципальный округ 1824

Зубцовский район 1809

Рамешковский район 1812

Кувшиновский район 1743

Селижаровский муниципальный округ 1492

Андреапольский муниципальный округ 1337

Спировский район 1314

Ржевский район 1255

Краснохолмский муниципальный округ 1219

Кесовогорский район 1121

Сонковский район 1083

Кимрский район 1027

ЗАТО Озёрный 989

Фировский район 1006

Пеновский муниципальный округ 962

Бельский район 808

Сандовский муниципальный округ 797

Молоковский район 578

Жарковский район 567

Лесной муниципальный округ 560

Удомельский городской округ 34







Пресс-служба Правительства Тверской области