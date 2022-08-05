Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 69 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 154 432 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 956 105, в том числе за последние сутки их проведено 3427.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 729 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 592
Конаковский район 12 206
Ржев 8632
Калининский район 6797
Вышневолоцкий городской округ 6413
Торжок 5438
Кимры 4891
Бежецкий район 4183
Бологовский район 3820
Кашинский городской округ 3637
Осташковский городской округ 3547
Старицкий район 3188
Калязинский район 3158
Нелидовский городской округ 3074
Лихославльский район 2959
Максатихинский район 2429
Западнодвинский муниципальный округ 2317
Торопецкий район 2152
Торжокский район 1912
Весьегонский муниципальный округ 1887
Оленинский муниципальный округ 1824
Зубцовский район 1809
Рамешковский район 1812
Кувшиновский район 1743
Селижаровский муниципальный округ 1492
Андреапольский муниципальный округ 1337
Спировский район 1314
Ржевский район 1255
Краснохолмский муниципальный округ 1219
Кесовогорский район 1121
Сонковский район 1083
Кимрский район 1027
ЗАТО Озёрный 989
Фировский район 1006
Пеновский муниципальный округ 962
Бельский район 808
Сандовский муниципальный округ 797
Молоковский район 578
Жарковский район 567
Лесной муниципальный округ 560
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области