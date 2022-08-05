Великой Победе посвящается: праздничные мероприятия проходят во всех уголках Тверской области

В Тверской области в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят различные патриотические, культурные, спортивные мероприятия. Они объединяют жителей региона самых разных возрастов.

9 мая в муниципальных образованиях Тверской области состоятся торжественные шествия, митинги, церемонии возложения цветов к братским захоронениям, праздничные концерты. Участие в них примут ветераны, представители общественных организаций, молодежных, патриотических объединений.

В городе Белый 8 мая состоится открытие мемориальной доски лётчикам, погибшим в боях за Белый в годы Великой Отечественной войны. В Зубцове все желающие смогут принять участие в акции «Солдатская каша», в Бологое - в акции «Чистое небо».

Кроме того, учреждения культуры ждут жителей и гостей Верхневолжья на спектакли, выставки, концерты.

Тверской театр юного зрителя приглашает на проект «Песни огненных лет». Концерт подготовлен по воспоминаниям артистов военных лет, которые выезжали на фронт, выступали с концертами перед солдатами. Леонид Утёсов, Марк Бернес, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова, а также поэты – Константин Симонов, Михаил Кульчицкий и многие другие вместе с Красной армией прошли весь военный путь. Концерты пройдут 8 и 9 мая в 17.00.

8 мая в 14.00 в большом зале Тверской библиотеки им. А. М. Горького зрителей ждут на литературно-музыкальную программу «Был месяц май». В исполнении учащихся и преподавателей Детской школы искусств № 1 имени М.П. Мусоргского прозвучат песни военных лет, инструментальные композиции и поэтические строки.

8 мая в 15:00 Тверская областная картинная галерея приглашает на музейно-театральную программу «Подвиг. Портрет полковника Бария Юсупова». Моноспектакль о жизненном пути героя Великой Отечественной войны, одного из первых командиров легендарных «Катюш» создан по повести Константина Алтайского «Подвиг». В рамках программы зрителям будет представлен скульптурный портрет Бария Юсупова авторства Веры Мухиной. Он был вылеплен во время войны и отлит в бронзе.

В День Победы сотрудники галереи подготовили для гостей две интерактивные программы – в 13.00 «Герои Победы», в 15.00 «От Волги до Берлина».

9 мая в 12.00 на площади у ДК «Пролетарка» пройдёт праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы в Кимрском театре драмы и комедии в 12.00 покажут спектакль «Сказание об Анне», посвящённый матерям, которые пережили тяготы, потери близких, беды страшной войны. В 17.00 в Тверском академическом театре драмы представят спектакль «Василий Тёркин», в Вышневолоцком драмтеатре в это же время – спектакль «А зори здесь тихие…».

Также в муниципалитетах Тверской области работают тематические выставки. В Ржевском краеведческом музее открыта выставка «От лейтенанта до Маршала: Виктор Георгиевич Куликов», в Бельском краеведческом музее – «За нашу Победу!», в Ворошиловском краеведческом музее им. И.И. Смирнова (Пеновский муниципальный округ) – «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны».

Большая программа подготовлена и для любителей спорта.

8 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе им. С. Ахмерова состоятся региональные соревнования по настольному теннису «Молодые надежды».

В День Победы столица Верхневолжья проведёт традиционную легкоатлетическую эстафету. Открытие состоится в 11.50 часов у Обелиска Победы. Эстафета пройдёт по центральным улицам Твери. Протяженность маршрута составит 4000 метров. Старт и финиш эстафеты - у Обелиска Победы. Большинство районов региона также проводят лёгкоатлетические эстафеты, посвящённые Дню Победы. Массовые праздничные забеги организованы в Бежецке, Андреаполе, Кимрах, Конаковском и Торжокском районах, Кашине, Красном Холме, Кувшиново, Лихославле, Максатихе, Старице, Нелидово, Осташкове и других муниципалитетах.

В праздничные дни разнообразные спортивные программы организованы также в муниципалитетах Тверской области.

В районах Верхневолжья проходят соревнования по футболу, волейболу, дартсу, теннису, баскетболу и другим видам спорта, организованы турниры по шахматам.

Пресс-служба Правительства Тверской области