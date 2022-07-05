В День Победы акция «Бессмертный полк» в Тверской области пройдет в очном формате

9 мая в Тверской области в очном формате пройдёт акция «Бессмертный полк». Последние два года шествие не проводилось из-за распространения коронавирусной инфекции, акция проходила в режиме онлайн.

В Твери шествие начнется 9 мая в 15:00 от стелы «Город воинской славы» на площади Пушкина и проследует к Обелиску Победы. Информация о подготовке к проведению мероприятия размещается в группе ВКонтакте https://vk.com/polktver, ответы на вопросы по поводу акции можно получить по телефону «горячей линии» 8-904-008-85-41.

Необходимо обратить внимание, что при проведении акции усилены меры безопасности. К проносу во время проведения мероприятия запрещены: колющие или режущие предметы, пиротехника, средства маскировки и защиты (бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими показаниями), аэрозольные баллончики, наркотические, психотропные, токсические вещества, стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки, другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.

Во время шествия не допускается использование материалов экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, рекламных материалов, печатной продукции политического характера.

Беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты также не должны использоваться.

«Бессмертный полк» впервые прошёл в Томске в 2012 году. В настоящее время движение по сохранению памяти о поколении героев Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран.

В 2021 году акция «Бессмертный полк» объединила сотни жителей Верхневолжья, которые размещали истории о героях войны в социальных сетях, а также фотографии родственников, которые отстаивали страну в годы войны на фронте и в тылу, на окнах своих домов.