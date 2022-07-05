Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием участника Великой Отечественной войны Николая Семеновича Прохорова

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7 мая 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Николаю Семеновичу Прохорову. С юбилеем жителя Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.
«В годы Великой Отечественной войны Вы с оружием в руках самоотверженно защищали Родину, в мирное время проявили себя как настоящий патриот», – отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.
Губернатор поблагодарил фронтовика за самоотдачу и личный вклад в сохранение и преумножение ратных и трудовых традиций русского народа.
Николай Семёнович был призван в армию в 1941 году. Принимал участие в Сталинградском сражении, воевал на Донском, Юго-Западном, 3-ем Украинском фронтах. В 1944 году был отправлен на учебу в Уфу в Севастопольское Краснознаменное училище зенитной артиллерии.
После войны служил в зенитно-артиллерийских полках в Свердловске и Магнитогорске, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Николай Семёнович награжден Орденом Отечественной войны IIстепени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,«За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда».
Пресс-служба Правительства Тверской области