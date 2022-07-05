Великой Победе посвящается: в Тверской области пройдет патриотическая акция «Молодежь помнит»

9 мая молодежь Тверской области примет активное участие в праздновании Дня Победы. Одним из самых масштабных мероприятий с участием подрастающего поколения станет региональная патриотическая акция «Молодежь помнит», которая пройдет в муниципальных образованиях региона.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, очень важно воспитывать в подрастающем поколении чувство истинного патриотизма, уважения к подвигу их предков.

В 18.45 каждый желающий может почтить память героев, отдавших жизнь за Победу в Великой Отечественной войне, возложив «Свечу памяти» и цветы к памятникам и мемориальным комплексам в населенных пунктах Тверской области. Планируется, что участниками акции станут около 2 тысяч человек. Это представители общественных организаций военно-патриотической направленности, движения«Волонтеры Победы», юнармейцы,школьники, студенты.

Юные жители региона также примут активное участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка», шествии «Бессмертный полк». Юнармейские отряды станут участниками торжественных мероприятий в городах Тверь, Ржев, Бежецк, Андреаполь, Бологое, Красный Холм, Торопец, Старица, Конаково, Кимрском районе, поселке Оленино.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях области с участием молодежи пройдут митинги, возложения цветов к братским захоронениям, праздничные концерты.

Пресс-служба Правительства Тверской области