Более 300 спортсменов принимают участие во Всероссийской регате памяти Афанасия Никитина в Твери





7 мая в Твери стартуют заплывы всероссийских соревнований по гребному спорту «54-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина». Регата объединила более 300 спортсменов со всей страны.

«Тверская область может по праву гордиться своей школой гребли. Традиционный для Верхневолжья вид спорта должен развиваться и приносить новые победы», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участниками состязаний являются юноши и девушки до 19 лет, а также юниоры и юниорки до 23 лет, которым предстоит пройти дистанцию в 2000 метров.

54-я регата проводится на акватории реки Волга с финишем в створе кинотеатра «Звезда», старт заплывов – напротив СШОР по видам гребли. Утренняя программа начинается 7 мая в 10.00 часов, вечерняя – в 16.00 часов. Торжественное открытие регаты состоится 7 мая в 15.00 на площади перед Дворцом спорта «Юбилейный» по адресу: г. Тверь, Краснофлотская наб. д. 3. 8 мая состязания пройдут в 10.00 и в 13.00.

Всероссийские соревнования «Памяти тверского купца Афанасия Никитина» проводятся с 1967 года. В разные годы участниками спортивных состязаний были трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Иванов, двухкратный олимпийский чемпион Александр Тимошинин, олимпийские чемпионы Анатолий Сасс, Игорь Кравцов и Николай Спинев.

Участие в регате «Памяти тверского купца Афанасия Никитина» стало трамплином в большой спорт для нашего земляка Дмитрия Бехтерева – серебряного призера Олимпийских игр в Монреале.

Представители Тверской области - участники регаты, неоднократно представляли Россию на международных соревнованиях. В их числе Игорь Коннов – мастер спорта СССР, член сборной команды России, участник олимпийских игр в Монреале; победители и призеры Первенств мира Павел Виноградов, Андрей Костыгов, Геннадий и Андрей Лугашовы; победитель командного Кубка мира Александр Лебедев; серебряный призер чемпионата Европы Роман Воротников.

Василиса Степанова – серебряный призер олимпийских игр в Токио-2020, выступающая за Тверскую область – также неоднократно становилась победительницей регаты. В этом году она приглашена на соревнования в качестве почетного гостя.

В рамках регаты Афанасия Никитина в разные годы проводились Кубок РСФСР, первенство России, этапы Кубка России, в 2009 году состоялся один из этапов Президентской регаты.



Организаторы «54-й регаты памяти тверского купца Афанасия Никитина» – Федерация гребного спорта России и Тверская федерация гребного спорта, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области при поддержке Тверского станичного казачьего общества, Олимпийского совета Тверской области и ряда организаций Верхневолжья.



Пресс-служба Правительства Тверской области