В Тверской области более 68 тысяч человек стали получателями единовременной региональной выплаты ко Дню Победы

В Тверской области в 2022 году 68 053 человека стали получателями единовременной региональной выплаты ко Дню Победы. Напомним, в этом году решением Губернатора Игоря Рудени единовременные выплаты ко Дню Победы были увеличены.

15 тысяч рублей составляет выплата для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак. В прошлом году для этих категорий получателей выплата составляла 10 тыс. рублей.

По 5 тысяч рублей единовременно выплачивают труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны. Ранее этим категориям граждан было предусмотрено по 3 тысячи рублей.

Единовременная денежная выплата также предусмотрена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывшим в Тверскую область, если они относятся к вышеперечисленным льготным категориям. Поручение обеспечить предоставление выплат к Дню Победы вынужденным переселенцам поручил Губернатор Игорь Руденя. На данный момент это 26 человек.

Для осуществления единовременной денежной выплаты все необходимые средства направлены в Центры социальной поддержки населения. Единовременная выплата производится через организации федеральной почтовой связи или кредитные организации, с которыми заключены соответствующие договоры. При этом ветеранам не нужно писать заявление для ее получения.

В настоящее время более 64 тысячам жителей выплаты уже предоставлены. Граждане, которые по объективным причинам пока не смогли получить единовременную денежную выплату (пребывание в больнице, выезд к родственникам и др.), получат ее позже. Вопрос находится на контроле органов социальной защиты населения.

Пресс-служба Правительства Тверской области