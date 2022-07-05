В Тверской области продолжается посевная кампания

Посевная кампания в Верхневолжье набирает обороты. Ведётся сев яровых культур. Пшеница посеяна на площади 2118 га, овес – на площади 2386 га. Также хозяйства региона приступили к севу ячменя. Первые 45 га посеяли предприятия «Северный лен – Старица» Торжокского района и «ТверьАгропром» Лихославльского муниципального округа.

Ежегодно по поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области укрепляется система государственной поддержки агропромышленного комплекса. В 2022 году объём господдержки на проведение весенних полевых работ составляет 293,2 млн рублей – почти на 100 млн рублей больше, чем в предыдущем.

«Весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году. Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач – оперативное и своевременное доведение государственной поддержки до сельхозпроизводителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки», – считает Игорь Руденя.

В тройку лидеров по темпам посевной вошли хозяйства Кашинского городского и Лихославльского муниципальных округов, а также Бежецкого района.

Так, в Кашинском городском округе засеяно 1192 га, из которых 984 га приходится на зерновые и зернобобовые культуры. В хозяйстве АО «Свободный труд», вышедшем в поля одним из первых, засеяно уже 264 га зерновых, завершена подкормка озимых на площади 341 га, подкормка многолетних трав проведена на площади 514 га. В ООО «Румелко-Агро» посеяли 700 га пшеницы, провели подкормку озимых культур на площади 1163 га и 2050 га многолетних трав.

В Лихославльском муниципальном округе яровыми засеяно уже 551 га. Из них 450 га приходится на ООО «ТверьАгропром». Хозяйством завершен сев яровых зерновых и зернобобовых. Посеяно 200 га пшеницы, 225 га овса, и 25 га ячменя. На очереди картофель и свекла. Под эти культуры выделено 600 га и 80 га соответственно. Всего аграрии муниципалитета планируют засеять яровыми культурами более 2000 га.

Всего в Тверской области весновспашка проведена на площади 12 837 га, яровая пшеница посеяна на площади 2118 га, овес – 2386 га, ячмень – 45 га, однолетние травы – 1014 га.

Пресс-служба Правительства Тверской области