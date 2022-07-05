В Тверской области названы победители межрегионального фестиваля детского кино «Мы нашей памяти верны»

В Тверской области определены победители IV межрегионального фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль организован в 2019 году по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени. По мнению главы региона, он является востребованной площадкой для сохранения памяти о героической истории нашей страны, помогает воспитывать в подрастающем поколении чувство истинного патриотизма, уважения к подвигу их предков.

На фестивале, который проходил в областном Доме народного творчества, были представлены фильмы всех жанров. Это любительские картины о ветеранах войны и труда, об их родственниках и потомках, об исторических событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., о сохранении исторической памяти.

В этом году в фестивале-конкурсе приняли участие 35 детских и юношеских видеостудий, отдельные авторы и другие творческие объединения из 9 регионов России и 14 муниципальных образований Тверской области. Отборочной комиссией отсмотрено 60 видеофильмов, в конкурсе приняли участие 31.

Конкурсную программу фестиваля оценивало профессиональное жюри — ведущие специалисты кино и видео творчества страны и Тверской области, представители общественных ветеранских организаций, исполнительных органов власти Тверской области. Председатель жюри — заведующий отделом видеотворчества Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва), режиссер-постановщик, оператор, режиссер монтажа Татьяна Абразумова.

Победители определялись в 9 номинациях:

- «Лучшая режиссерская работа» - фильм «Колька» студии Тверского суворовского военного училища;

- «Лучший фильм на тему «Героев помним имена» - фильм «Тот, кто брал Берлин» видеостудии «ОКО» школы №1 им. А.С. Попова (Тверская область, г. Удомля);

- «Лучший фильм-портрет» - фильм «Анастасия Брыкина» детского коллектива творческой мастерской «Детский телеканал» (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак);

- Лучшая сценарная работа - фильм «Операция «Марс» - взгляд через года» музея им. И.Ф. Никольского (г. Калязин);

- Лучший документальный фильм - фильм «Красные обозы» телестудии Кызылского президентского кадетского училища (Республика Тыва, г. Кызыл)

- «Лучшие визуальные эффекты» - фильм «Чулочки» детской телестудии «Кнопка» школы №14 и Дворца творчества детей и молодежи (г. Тверь);

- Лучший игровой фильм - фильм «Тимур и К» (Фонд развития детского кино «Сотворение», национальная библиотека Республики Татарстан, г. Казань);

- Лучший анимационный фильм - фильм «Настоящий солдат» студии анимации «Дом» (Новосибирская область, г. Бердск).

Специального диплома удостоен фильм «Огненный таран Т-34» студии мультипликации Центра дополнительного образования города Кызыла Республики Тыва.

Пресс-служба Правительства Тверской области