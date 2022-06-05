Президент России Владимир Путин провел встречу с Губернатором Игорем Руденей

Президент Российской Федерации Владимир Путин 6 мая провел в Кремле рабочую встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья.

Одной из основных тем встречи стала газификация Тверской области.

«Нам предстоит очень большая работа. Огромная программа сформирована при активной позиции Правительства, по Вашему поручению. В каждое муниципальное образование придёт газ. Мы планируем, что к 2025 году все муниципальные объекты и все объекты областной собственности, социальные объекты – это школы, больницы, детские сады, библиотеки, спортивные учреждения – все будут газифицированы», – сообщил Президенту Губернатор.

В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов страны подписала с «Газпромом» региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Природный газ придёт в ранее негазифицированные северо-восточные и юго-западные территории: Нелидовский, Западнодвинский, Оленинский, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы.

В регионе идет реализация мероприятий по бесплатному подведению газа к домам. На текущий момент в Верхневолжье утвержден пообъектный план-график газификации. Игорь Руденя рассказал Владимиру Путину о региональных мерах поддержки при осуществлении догазификации, в том числе финансовая помощь предназначена многодетным семьям.

Глава региона доложил Владимиру Путину о ходе строительства Западного моста в Твери. Проект реализуется по поручению главы государства. В январе 2018 года во время визита Президента на Тверской вагоностроительный завод вопрос о перспективах строительства в Твери дополнительного моста через Волгу задал один из рабочих ТВЗ. Владимир Путин тогда поддержал инициативу о необходимости данного объекта.

Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на эти цели выделено 11,2 млрд рублей. Это будет сооружение протяженностью почти 3 км с шестью полосами для движения по мосту.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству шпунтового ограждения опоры №3, обустройство временной дороги.

Проектом строительства, помимо возведения непосредственно мостового перехода через Волгу, предусмотрена реконструкция двух путепроводов: железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного «Горбатого моста» в Заволжском районе (в створе Петербургского шоссе) с созданием автомобильных развязок. Также обустроят развязку в районе улицы Фрунзе.

«Большая работа», – прокомментировал планы области Владимир Путин.

Президент и Губернатор обсудили строительство еще одного знакового для Верхневолжья инфраструктурного объекта – речного порта в Завидово.

«Мы планируем, что с 2024 года туристический сезон будет начат уже оттуда. Подразумевается возможность захода кораблей всех уровней», – рассказал Игорь Руденя.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Работы включают устройство причального сооружения, создание акватории порта, строительство подъездной автомобильной дороги, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша.

Завершающим этапом проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла «Завидово». Таким образом, порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.

Игорь Руденя озвучил Президенту предложение по развитию Ржевского мемориала Советскому солдату.

«У нас есть предложение – сделать большой музей, как на Поклонной горе, потому что и сам мемориал является частью музея на Поклонной горе. Планируем сделать музей «Ржевская битва», который бы состоял из двух основных частей. Первая – это выставка о том, как проходила Ржевская битва, вся правда о ней. И второе – связать это с современной, с новейшей историей, когда внуки и правнуки тех, кто победил фашизм в Европе, сегодня побеждают фашизм на территории соседних государств», – обратился к Президенту Игорь Руденя.

Планируется создать такой комплекс к 80-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в 2025 году.

«Хорошие слова Твардовского: «Недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, – вы должны его знать», – процитировал слова поэта Владимир Путин.

Ржевский мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области. С момента открытия Ржевский мемориал посетило более 3 миллионов человек. Сегодня на территории мемориала работает музейный павильон – Ржевский филиал Музея Победы.

Стенограмма встречи Владимира Путина и Игоря Рудени размещена на официальном сайте Президента России http://www.kremlin.ru/events/president/news/68358

Пресс-служба Правительства Тверской области