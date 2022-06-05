6 мая Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Поезд помощи». На железнодорожном вокзале Твери состоялась отправка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции на территории Украины и республик Донбасса.

«Оказание поддержки жителям этих территорий – наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», – считает глава региона.

В мероприятии приняли участие члены Правительства Тверской области, представители регионального управления МЧС России по Тверской области, РЖД, общероссийского народного фронта, военно-патриотических объединений и молодежных общественных организаций.

В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания длительного хранения, одежда и обувь, средства личной гигиены и медикаменты. Впервые на Донбасс из Тверской области отправят строительные материалы. Гуманитарная помощь собрана при участии предприятий Верхневолжья и неравнодушных жителей региона. Общий вес груза более 21 тонны.

Состав гуманитарного «Поезда помощи» будет сформирован в Москве из вагонов с разных регионов Российской Федерации, а затем отправится в Ростовскую область.

Тверская область по поручению Губернатора Игоря Рудени регулярно организует отправку гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.

16 апреля более 17 тонн гуманитарного груза доставлено из Тверской области мирным жителям ДНР и ЛНР самолетом ИЛ-76. Эта партия стала девятой доставкой гуманитарной помощи из Верхневолжья. Всего было отправлено шесть фур (свыше 75 тонн товаров) и два гумгруза весом свыше 29 тонн самолётами ИЛ-76.

В состав грузов входят вода, мука, крупы, овощи, предметы первой необходимости, а также непродовольственные товары.

Пресс-служба Правительства Тверской области