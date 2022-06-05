На территории Торжокского вагонзавода в Тверской области восстановлен мемориальный комплекс

На территории предприятия «КСК Металлкомплект», входящего в группу компаний КСК, на Торжокском вагоностроительном заводе восстановлен мемориальный комплекс работникам завода - участникам Великой Отечественной войны.

В восстановительных работах приняли добровольное участие сотрудники ГК КСК. Средства на эти цели были выделены профсоюзной организацией.

В ходе проведённых работ была благоустроена территория вокруг комплекса, высажены цветы, отремонтировано основание мемориала, отреставрированы памятные доски с именами и фамилиями 63 ушедших на фронт и не вернувшихся домой работников вагоностроительного завода. В следующем году планируется восстановить памятную стелу комплекса. После завершения реставрации на мемориальном комплексе вновь зажегся Вечный огонь.

В преддверии Дня Победы прошло торжественное открытие мемориала.

Его участниками стали представители Правительства Тверской области, администрации города Торжка, ТМХ Профсоюз, Тверского регионального отделения «Союз машиностроителей России», сотрудники ГК КСК, ветераны, юнармейцы.

Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Пресс-служба Правительства Тверской области