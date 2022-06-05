Волонтёры и МФЦ Тверской области реализуют проект по поиску информации об участниках Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы в столице Верхневолжья стартовал особый проект. До 8 мая включительно добровольцы движений «Волонтеры победы» и «Бессмертный полк» будут помогать всем желающим в поиске информации о родственниках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Многие из тех, кто обращается за помощью к волонтёрам, планирует принять участие в акции «Бессмертный полк». В этом году «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. Колонна стартует 9 мая в 15:00 от стелы «Город воинской славы» и пройдет до Обелиска Победы.

«Акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Волонтеры проекта дежурят в филиале МФЦ по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, дом 6. Для поиска информации необходимо назвать данные родственника, по возможности - место, где он мог воевать. Также волонтеры могут при необходимости напечатать фотографию участника Великой Отечественной войны для шествия в «Бессмертном полку».

«Волонтеры Победы» оказывают консультации и по поиску информации об истории семьи.Добровольцы рассказывают, где и в какие архивы обращаться, как правильно составлять заявку.

Пресс-служба Правительства Тверской области