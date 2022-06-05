Великой Победе посвящается: в Верхневолжье проходят различные спортивные события

В Тверской области в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят различные спортивные мероприятия. Они объединят жителей региона самых разных возрастов.

7 мая в Твери стартуют заплывы всероссийских соревнований по гребному спорту «54-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина». Участниками регаты станут более 300 спортсменов со всей страны. Утренняя программа начнется 7 мая в 10.00, вечерняя – в 16.00 часов. Торжественное открытие регаты состоится 7 мая в 15.00 на площади перед Дворцом спорта «Юбилейный» по адресу: г. Тверь, Краснофлотская наб. д. 3. 8 мая состязания пройдут в 10.00 и в 13.00.

7 мая в Твери в бассейне «Парус» состоятся областные соревнования по подводному спорту, 8 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе им. С. Ахмерова - региональные соревнования по настольному теннису «Молодые надежды».

В День Победы столица Верхневолжья проведёт традиционную легкоатлетическую эстафету. Открытие состоится в 11.50 часов у Обелиска Победы. Эстафета пройдёт по центральным улицам Твери. Протяженность маршрута составит 4000 метров. Старт и финиш эстафеты - у Обелиска Победы.

В праздничные дни разнообразные спортивные программы организованы также в муниципалитетах Тверской области.

В районах Верхневолжья проходят соревнования по футболу, волейболу, дартсу, теннису, баскетболу и другим видам спорта, организованы турниры по шахматам.

Большинство районов региона также проводят лёгкоатлетические эстафеты, посвящённые Дню Победы. Массовые праздничные забеги организованы в Бежецке, Андреаполе, Кимрах, Конаковском и Торжокском районах, Кашине, Красном Холме, Кувшиново, Лихославле, Максатихе, Старице, Нелидово, Осташкове и других муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области