9 мая вход в Ржевский филиал Музея Победы будет бесплатным

Ржевский филиал Музея Победы приглашает жителей и гостей Верхневолжья на празднование Дня Победы. 9 мая вход в музей «Ставка Сталина» и музейный павильон Ржевского мемориала Советскому солдату будет бесплатным.

Выставочный павильон Ржевского мемориала будет работать с 10.00 до 21.00, музей «Ставка Сталина» - с 10.00 до 18.00. Гости увидят постоянные экспозиции, а также временные выставки — «Герои Ржева», коллекцию медалей участника Ржевской битвы Алексея Рапоты.

Также 9 мая в 12:30 на территории Ржевского мемориала Советскому солдату пройдет праздничная акция. На площади перед величественным монументом юнармейцы и ветераны развернут копию Знамени Победы.

Ржевский мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В церемонии принял участие Губернатор Игорь Руденя, почетными гостями открытия стали ветераны-фронтовики, проживающие в Тверской области.

Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области. С момента открытия Ржевский мемориал посетило более 3 миллионов человек.

Музей «Ставка Сталина» представляет собой небольшой деревянный дом с воссозданным историческим интерьером времен Великой Отечественной войны. В нем представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Именно в этом доме Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

Во дворе установлены бюсты Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко и 12-ти Героев Советского Союза – уроженцев Ржевского района.

С каждым годом музей «Ставка Сталина» становится всё более популярным среди туристов. Так, по итогам 2021-го года с экспозицией филиала познакомились более 28 тысяч человек, в 2020-м – 17 тысяч, в 2019 году – 6 тысяч.

Пресс-служба Правительства Тверской области