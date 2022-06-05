Туристский календарь Тверской области на 2022 год расширен до 125 событий

Два фестиваля дополнят календарь туристских событий Тверской области на 2022 год. Решение принято 5 мая на заседании Президиума регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В туркалендарь включат фестиваль «Хлебный спас» который планируется провести в Торжке 20 августа, и гастрофестиваль «У Пожарского в Торжке» 4 июня. Оба события будут интересны самым разным аудиториям, в том числе семьям с детьми. Каждое предполагает участие около 500 госте й. В программе фестивалей – кулинарные мастер-классы, дегустации, выступления творческих коллективов. Отличительной особенностью «Хлебного спаса» станут лекции от историков русской кухни. «У Пожарского в Торжке» – кулинарные конкурсы и возможность приобрести местную продукцию в торговых лавках.

Таким образом, календарь туристских событий Тверской области будет расширен до 125 мероприятий – на 19 больше, чем в 2021 году и в три раза больше, чем в 2018-ом. Ранее в туркалендарь на 2022 год, утвержденный в декабре 2021-го, входило 123 события.

«Важно сформировать календарь хороших, качественных событий для людей всех возрастов – детей, старшего поколения, студентов. Это также связано с благоустройством и развитием инфраструктуры территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Мероприятия включены в календарь по итогам экспертного отбора. В него вошли гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события. В 2022 году запланированы ставшие уже традиционными фестивали «Верещагин СырFest» в Конаковском районе, «Калитка» в Лихославльском муниципальном округе и «Селигерский рыбник» в Осташкове, «ОМА RANDA» в Спирово, триатлон «IRONSTAR» в Конаковском районе.

Туркалендарь в этом году дополнен новыми позициями: это фестивали «Athletics League» в Твери и «Душа России» в Зубцовском районе, «Замытская радуга» в Рамешковском муниципальном округе, «Небесный вояж» в Калининском районе и «Мы-славяне» в Кимрах, День оленя в Калининском районе.

Больше всего мероприятий, вошедших в туристский календарь, планируется организовать в Твери – 20, а также в Торжокском, Старицком, Конаковском районах, Кашинском и Осташковском городских округах, Лихославльском муниципальном округе.

Туристский календарь событий Тверской области регулярно получает признание на российских и на международных конкурсах. В прошлом году Верхневолжье вошло в число победителей Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. По его итогам событийный календарь региона занял третье место, а три областных мероприятия признаны лучшими в стране.

Пресс-служба Правительства Тверской области