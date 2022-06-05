9 мая – День Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

77 лет назад советский народ сокрушил нацизм, завоевал свободу для родной страны и всего мира.

Мы никогда не забудем о подвиге героев Великой Отечественной войны. На земле Верхневолжья на протяжении трех лет шли ожесточённые сражения. Здесь враг, покоривший менее чем за полгода континентальную Европу, встретил яростное сопротивление. Солдаты и офицеры Красной Армии, партизаны и подпольщики, мирные жители проявили величайшую силу духа, стеной встали на защиту Родины, преградили врагу путь к Москве. Сегодня в каждой семье России с гордостью и скорбью вспоминают своих родных, всех, кто не вернулся с фронта, не дожил до сегодняшнего дня.

Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны! Мы благодарим вас за подвиг, отдаем вам все тепло наших сердец. Вы не только выстояли и победили в самой страшной войне, но и восстановили нашу страну, работали на общее благо, показали нам, что значит быть верными Родине и как важно уметь отстаивать её интересы.

Сегодня наша страна вновь находится на передовой борьбы с нацизмом. Уверен, что, опираясь на традиции, заложенные ветеранами, наши военнослужащие с честью решат все поставленные задачи. Желаю всем мира, счастья, здоровья, добра и благополучия! С праздником! С Днём Великой Победы!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Труженики тыла, «дети войны»!

Дорогие земляки!

В день 77-й годовщины Великой Победы примите искренние поздравления с самым значимым для нашего Отечества праздником!

День 9 мая стал для нас символом национальной гордости и памяти. Эта дата - в сердце каждого, кто знает цену мира, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины.

Сегодня, когда Россия борется за право мирной жизни для русского народа, для жителей Донбасса, уроки Великой Отечественной войны, священная память о ней важны как никогда.

Тверская область вписала в историю Великой Отечественной войны множество ярких страниц, наполненных мужеством и героизмом. Помним мы и о том, что каждый третий наш земляк, ушедший на фронт, не вернулся домой.

Дорогие наши ветераны! Разрешите от имени депутатов Законодательного собрания высказать вам слова искренней благодарности за Великую Победу, которую вы одержали для нас, наших детей, внуков и правнуков. Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа! Долгих лет жизни ветеранам и труженикам тыла! Мирного неба и добра всем жителям Твери и области!

Председатель Законодательного собранияТверской области С.А.Голубев.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Дорогие ветераны!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов от всего сердца поздравляет вас с великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне, праздником, объединяющим все поколения. День 9 мая 1945 года – особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.

Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с тем памятных страниц истории нашего Отечества. Год за годом все меньше ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но празднование Великой Победы остается нашим главным праздником. За годы Великой Отечественной войны Конаковским и Завидовским мобилизационными пунктами в ряды Советской Армии были призваны 17268 военнообязанных, в том числе 500 женщин. А всего за годы войны на фронт ушли около 700 тысяч уроженцев Калининской области, примерно 250 тысяч погибли. Именно через территорию нашей области враг рвался к Москве, но был остановлен. Сегодня в нашем совете ветеранов имеется много интересного материала об участниках войны, мы выпустили буклеты об Иване Андреевиче Рулеве и Валентине Павловиче Криночкине. Мы в долгу перед нашим старшим поколением, которое сохранило страну, восстановило её из руин. Шествие «Бессмертный полк» подтверждает, что мы помним о них. Сегодня наш общий долг – хранить историческую правду о войне, заботиться о ветеранах.

Дорогие ветераны, примите наши самые искренние поздравления с Днем Победы. Желаем вам здоровья и счастья, мира и радости, силы и твердости духа. С праздником! С Днем Победы.

Президиум Конаковского районного совета

ветеранов.

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Дорогие ветераны!

Уважаемые жители

Конаковского района!

Примите искренние и сердечные поздравления с самым главным и великим праздником – Днем Победы!

9 мая – День Победы – был и остается всенародным, дорогим для каждого русского человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших Отечество и спасших мир от нацизма!

Вот уже целых 77 лет отделяют нас от мая 1945 года, но время лишь усиливает величие совершенного советским народом подвига, который в наших сердцах будет жить вечно!

Уважаемые вдовы, труженики тыла и дети войны! Спасибо вам всем за доблестный труд, за позитивные перемены в жизни, именно вы на своих хрупких плечах подняли разрушенное войной хозяйство, на вашем героическом примере воспитано не одно поколение россиян. И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом бесценном источнике, укрепляем связь времен и поколений. Мы благодарим вас за Великую Победу!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы наша гордость, образец патриотизма, мужественного исполнения воинского долга во имя защиты нашей Родины. Спасибо вам за наше мирное небо, за будущее, которое есть у нас благодаря вам! В этот праздничный и торжественный день от всей души желаем вам и всем жителям нашего района крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным! С Днем Великой Победы!

С уважением,

депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев,

глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района

Д.Е.Щурин.