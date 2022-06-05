МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Никто не забыт, ничто не забыто

9 мая - особая, незабываемая дата в истории нашей страны и в жизни каждой российской семьи. Нет другого такого дня, когда мы настолько осознаем себя единым народом.

Городу Конаково и Конаковскому району, как и другим советским городам и районам, в годы войны выпала нелёгкая доля. На фронт ушли более 17 тысяч наших земляков. Те, кто остался в тылу, день и ночь трудились на фабриках, снабжая армию.

В клубе фаянсового завода и в Карачарове разместились два госпиталя для раненых бойцов. Отработав тяжёлую смену на предприятиях, женщины приходили сюда, чтобы оказать медицинскую помощь солдатам и офицерам.

В братских могилах на территории нашего района захоронены павшие воины. В братской могиле в Комсомольском сквере лежат останки 21 бойца Красной Армии. Имена двоих из них не установлены. Воинские захоронения находятся в Завидове, Новозавидовском, Селихове, Козлове, Архангельском. Всего на территории Конаковского района похоронены останки 1767 красноармейцев и командиров, погибших в боях с фашистами.

Конаковский район – родина девяти Героев Советского Союза и четырёх полных кавалеров солдатского ордена Славы.

Сегодняшний репортаж - о человеке, чье имя навечно вписано в историю Конаковского района. Его имя знакомо и людям преклонного возраста, и молодежи, и школьникам.

Иван Андреевич Рулев – ветеран Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена Славы.

Он называл себя человеком из народа, несмотря на свой многочисленный статус и многочисленные подвиги, совершенные им во время войны.

Родился Иван Андреевич 8 марта 1925 года в деревне Пустыри Конаковского района Калининской области. Отец работал кузнецом. Мама занималась домашним хозяйством, перед самой войной она умерла, оставив четверых малолетних детей сиротами.

Из воспоминаний Ивана Андреевича:

«Очень хорошо запомнился момент, когда началась война. Был теплый летний день. Мы отправились купаться на речку Донховку. Вдруг суета, все бегут, кричат: «Война, война!». Все побежали к сельскому Совету».

Война застала Ивана Рулева в шеснадцатилетнем возрасте. В первые дни войны отец ушел на фронт. На плечах Ивана остались три младшие сестры. Детей хотели забрать в детский дом, но они отказались и остались в своем доме.

Как говорил сам Иван Андреевич, он был не фронтовик, он был трудовик. Сама жизнь вынудила приостановить занятия в школе. Нужно было получить профессию, кормить фронт. 15 дней теории, 15 дней практики - и ты тракторист. Старшие товарищи уходили на фронт, а молодые садились за трактор. Нужно было спасать урожай, кормить фронт. Одновременно с работой в колхозе Ивана записали во всеобуч, и три раза в неделю он вместе с товарищами проходил подготовку в конаковском бору.

Разведка, все виды вооружения, тактика ведения боя в наступлении и в обороне, ночной и дневной бой - такой опыт передавали им командиры, которые проходили лечение в Конаковском госпитале по причине ранения.

В 1943 году Иван Андреевич был направлен в 31-ю механизированную бригаду. Здесь в 17-й отдельной роте связи получил специальность телефониста. Участвовал в боях с ноября 1943 года. Весь боевой путь прошел в составе 67-й механизированной бригады 8-го механизированного корпуса. Воевал на Первом Украинском, Втором Белорусском фронтах. Постоянно рискуя жизнью, под шквалом огня, в дождь и снег всегда старался поддерживать бесперебойную связь, обеспечивая управление боем.

25 января 1945 года в боях за населенные пункты Капрнево и Бывшево (Польша) многократно устранял прорывы и повреждения на линии связи, и несмотря на сильный артиллерийский огонь, телефонная связь действовала безотказно.

13 февраля 1945 года был награжден орденом Славы 3 степени.

16 марта 1945 года бесперебойно поддерживал телефонную связь с наступавшими подразделениями, своевременно ликвидировал обрывы проводов, чем обеспечивал непрерывное управление боем.

18 мая 1945 года награжден орденом Славы 3 степени, а 7 июня 1968 года перенагражден орденом Славы 1 степени.

20 марта 1945 года у населенного пункта Биссау Рулев обеспечивал связь стрелковых батальонов с ротой противотанковых ружей. Во время установления проводной связи он был контужен, но закончил работу, что дало возможность командованию предотвратить прорыв танков противника и удержать переправу.

31 мая 1945 года награжден орденом Славы 2 степени.

Закончил войну в 20 лет. Мысли такие чистые: как будто все вокруг белое, а кровь, потери остались в прошлом.

После окончания Великой Отечественной войны более 30 лет посвятил военной службе во благо Отчизны. После войны закончил школу, затем Рижское военно-политическое училище и юридический факультет Барнаульского Государственного университета.

В 1973 году в звании подполковника Иван Андреевич Рулев уволился в запас и с семьей переехал в Конаково, где работал на предприятиях города. Уйдя на заслуженный отдых, 17 лет возглавлял Конаковский городской комитет ветеранов войны и труда.

Иван Андреевич принимал активное участие в жизни района.

Будем помнить свою историю. Будем гордиться своей страной и людьми, подарившими нам Победу. Об этом забывать нельзя. Об этом нужно говорить во весь голос, чтобы кошмар минувшей войны не повторился.

Из воспоминаний.

Аксенова Галина Ивановна, председатель совета ветеранов Конаковского района:

- Иван Андреевич Рулев во главу угла ставил вопросы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на историческом примере нашей Родины, родного края. По его инициативе ветераны совета, следопыты из учебных учреждений - студенты и школьники, краеведы-любители, сотрудники Конаковского краеведческого музея, журналисты газеты «Заря» собирали богатейшую летопись ратных и трудовых подвигов земляков в годы Великой Отечественной войны. На станицах газеты «Заря», в экспозициях школьных и краеведческого музеев появлялись очерки о фронтовых и трудовых подвигах жителей Конаковского района.

С участием сотрудников молодежного центра «Иволга» начали создавать видеоролики с участием фронтовиков и ветеранов труда. Иван Андреевич выступает с инициативой выпустить книгу и становится одним из ее составителей. Н.А.Егорова решила вопрос с финансированием.

К 65-летию Победы и 80-летию Конаковского района была издана книга «Победители. Конаковский район и его жители в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». На торжественной презентации книга была передана в библиотеки школ города и района, и не только, например, в Российскую национальную библиотеку г. Санкт-Петербурга. Из благодарственного письма заместителя генерального директора РНБ Е. Тихоновой: «Книга о непосредственных участниках Великой Отечественной войны займет достойное место среди изданий, хранящихся в Российской национальной библиотеке, и станет достоянием широкого круга российских и зарубежных читателей».

После этого книги о земляках были изданы в п. Редкино: «Труженики тыла - труженики Победы», в сельском поселении «Завидово»: «Наша история – наша Победа». Районный совет ветеранов выпустил буклеты «И.А.Рулев. Участник Великой Отечечственной войны, полный кавалер ордена Славы», «В.П.Криночкин – «Лицо Победы», «Герой нашего времени. Денис Стребин». Буклеты переданы в библиотеки школ города и района.

Ветеранская организация сельского поселения «Завидово» вместе с библиотекой и учащимися школы деревни Мокшино провели вечер памяти И.А.Рулева, такие мероприятия пройдут во всех ветеранских организациях Конаковского района. Сегодня торжественно открыта улица имени Ивана Рулева.

Смирнова Раиса Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Конаковского района:

- Мое поколение, к счастью, 77 лет живет без войны. Но с самого раннего детства в моей деревне, в нашей семье День Победы был самым главным праздником. Я помню, как мама и тетя Шура всегда плакали в этот день, вспоминая тяжкие военные годы, работы на лесозаготовках для фронта, как спасали от немцев колхозное стадо коров, перегоняли его из Конаковского района в Ярославскую область. А было им всего по 18 лет. У тети Шуры на войне убили жениха, она замуж так и не вышла, всю жизнь ждала.

В 1962 году я начала работать в сельском клубе в Глинниках. Для меня всегда главным в работе было патриотическое направление. Ветераны войны и в колхозе всегда были на передовой. Они приходили в школу, рассказывали о войне. Вечера памяти, чествование ветеранов и, конечно же, главный праздник - 9 мая, День Победы. Через мое сердце прошло столько людей, судеб, историй, встреч. Особенно трогательными были встречи однополчан. Позже, когда я стала работать в ДК им. Воровского, организуя патриотическое воспитание молодежи, одним из главных моих кумиров стал Иван Андреевич Рулев. Он никогда не отказывался от встреч. Очень убедительно, в любой аудитории рассказывал о войне, о подвигах боевых товарищей. Его можно было слушать бесконечно. Встречи заканчивались концертами. Наш герой, Иван Андреевич, всегда пел вместе с молодежью песню военных лет «День Победы». А еще ему очень нравилась песня «А на том берегу». Видно, вспоминались юность, земные радости довоенной жизни. Иван Андреевич вел огромную общественную работу: депутат районного Совета, председатель совета ветеранов, всегда отстаивал интересы простых людей. Полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области и Конаковского района - таким в моей памяти остался Иван Андреевич Рулев.

Галина Григорьевна Васильева, председатель ветеранской организации п. Редкино:

- 2002 год, октябрь, в ДК «Химик» поселка Редкино проходит отчётно-выборное собрание совета ветеранов, в котором секретарь совета ветеранов Людмила Николаевна Буринская просит принять участие и меня.

На собрание приезжают Л.Н.Буринская и председатель Конаковского районного совета ветеранов Иван Андреевич Рулёв. Для меня была большая честь познакомиться с героем, участником войны. Председатель Редкинского совета ветеранов А.Н. Круглова прекрасно отчиталась, работа была признана удовлетворительной. Избирается рабочий президиум, но А.Н.Круглова берёт самоотвод по состоянию здоровья. Рабочий президиум из 15 человек избирает председателем совета ветеранов п. Редкино меня. Так началась моя общественная работа под руководством нашего героя Ивана Андреевича Рулёва. Работать с ним было легко и интересно. Ветераны любят экскурсионное поездки. Мы побывали в Москве в музее на Поклонной горе, где среди героев России находим фамилию нашего Ивана Андреевича. Иван Андреевич сам лично побывал во многих школах нашего района и к этому призывал и местные советы ветеранов. Мы это помним и делаем, поэтому в его честь надо называть не только улицы, но вновь образовавшиеся деревни, посёлки. Я уверена, что потомки Ивана Андреевича будут помнить его вечно.

Спасибо вам, Иван Андреевич, за всё, что вы успели сделать для многих.

Татьяна Георгиевна Бокова, заместитель председателя Конаковского районного совета ветеранов:

- У каждого из нас своя история знакомства с Иваном Андреевичем Рулевым. Я с 1980 по 1986 год была избрана и работала освобожденным секретарем партийной организации цеха обжига фаянсового завода, а с 1986 по 1990 год – заместителем секретаря парткома. Заместителем секретаря парткома был в то время фронтовик Иван Михайлович Слезин. Он проводил большую миротворческую работу, был председателем заводского комитета защиты мира, общался с Иваном Андреевичем Рулевым, который был председателем комитета в городе Конаково. Советский комитет защиты мира был создан в 1949 году, главной его целью было формирование общественного мнения о запрещении и уничтожении ядерного оружия. В Калининской области он был создан в 1951 году. Иван Андреевич приходил к нам в коллектив, проводил интересные встречи, отвечал на множество вопросов, рассказывал о тревожной международной обстановке в мире. Он всегда оказывался в центре внимания, его слушали. Ему верили. В то время на заводе работало много фронтовиков и тех, кого сейчас называют тружениками тыла, детьми войны. На заводе проводились акции и митинги против гонки вооружений, расширения НАТО, принимались решения о перечислении заработанных средств в фонд мира. В 1988 году Иван Андреевич был награжден за большую работу по укреплению мира и согласия между народами медалью, а коллектив завода - золотой медалью Советского фонда мира. Я думаю, что в Калининской области мы тогда были единственным трудовым коллективом, награжденным самой высокой наградой. Позже я передала и Почетную грамоту, и медаль в Конаковский краеведческий музей. Я была включена в состав делегации от Калининского фонда мира по приглашению организации «За антивоенное движение» в Великобританию в 1989 году. По приезду Иван Андреевич подключил меня к проведению встреч с учащимися, ветеранами, в трудовых коллективах. В то далекое время мало кто выезжал за границу, тем более, в Англию. У меня были фотографии и газеты, о нашем визите писали английские СМИ. В 1991 году распался Советский Союз, прекратили работу союзные структуры, в том числе и Фонд мира. Я перешла работать в производство на фаянсовом заводе.

Подготовлено пресс-службой

администрации Конаковского района