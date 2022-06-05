ПОМНИТЬ ВЕЧНО: РАТНЫЙ ПОДВИГ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

За годы Великой Отечественной войны Конаковским и Завидовским мобилизационными пунктами в ряды Советской Армии были призваны 17268 военнообязанных, в том числе 500 женщин. Немало коренных конаковцев уходили на фронт из других районов и областей страны. Более 600 конаковских юношей и девушек строили оборонительные рубежи по рекам Волге, Селижаровке, Тудовке, Вазузе, Ламе…

Все они самоотверженно выполняли свой долг по защите Отечества. Около четырех тысяч конаковцев за свои ратные подвиги удостоены наград Родины. Восемь из них стали Героями Советского Союза: Павел Михайлович Архаров, Владимир Иванович Гаранин, Михаил Максимович Зонов, Павел Александрович Кайков, Илья Николаевич Кузин, Иван Васильевич Тихомиров, Иван Гаврилович Топориков, Василий Михайлович Усков, четверо – полными кавалерами ордена Славы: Василий Павлович Волков, Алексей Ефимович Корчагин, Александр Филиппович Кукушкин, Иван Андреевич Рулев.

Не все вернулись домой. Более семи тысяч конаковцев погибли в боях и похоронены под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и Курском, на Кавказе, на Украине и в Белоруссии, Прибалтике, в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Германии…

Время стерло следы боев. Отстроены сожженные фашистами деревни, но вечным напоминанием о тех героических днях являются братские могилы, где под мрамором и бетоном лежат свыше 1700 бойцов, командиров, политруков Красной Армии. Они отдали свои жизни за нашу Родину, освобождая район от немецко-фашистских захватчиков

Всего в Конаковском районе находится 18 воинских захоронений и 8 мемориальных объектов. В воинских захоронениях покоится прах 2064 военнослужащих.

Воинские

захоронения:

Братская могила в селе Завидово - 501 человек

Братская могила в поселке Новозавидовский – 349 человек

Братская могила в селе Селихово - 249 человек

Братская могила в деревне Бережки Козловского сельского поселения – 220 человек

Братская могила в поселке Козлово – 204 человека

Братская могила в деревне Архангельское сельского поселения «Завидово» – 120 человек

Братская могила в деревне Отроковичи Городенского сельского поселения – 84 человека

Братская могила в деревне Крутец Ручьевского сельского поселения – 79 человек

Братская могила в деревне Вараксино сельского поселения «Завидово» – 56 человек

Братская могила в селе Городня – 48 человек

Братская могила в деревне Терехово Вахонинского сельского поселения – 36 человек.

Братская могила в деревне Баранниково Ручьевского сельского поселения – 34 человека

Братская могила в селе Дмитрова Гора - 34 человека

Братская могила в деревне Старое Мелково – 27 человек

Братская могила в городе Конаково – 20 человек

Воинское захоронение (индивидуальная могила) в поселке Озерки «Слава павшим героям!» - 1 человек

Воинское захоронение (индивидуальная могила) Героя Советского Союза Александра Васильевича Шаталкина - 1 человек.

Захоронение летчика Федора Ивановича Скворцова в селе Юрьево-Девичье – 1 человек.

Мемориальные

объекты

Конаковского района:

Обелиск сержанту В.В.Васильковскому, закрывшему своим телом амбразуру немецкого дзота у деревни Рябинки Вахонинского сельского поселения.

Монумент «Катюша», легендарная ракетная установка, 116 км шоссе М-10 у поворота на г. Конаково (сельское поселение «Завидово»).

Обелиск воинам-землякам, погибшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. в деревне Мокшино сельского поселения «Завидово».

Мемориал односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в деревне Поповское Первомайского сельского поселения.

Памятник-стела погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Редкино.

Стела воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. в селе Юрьево-Девичье.

Памятник труженикам фаянсового завода, отдавшим жизнь в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в городе Конаково.

Обелиск рабочим и служащим фетровой фабрики, павшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Новозавидовский.

Два года назад ученица Конаковской средней школы № 7 Полина Алутина создала лучший социальный проект в стране: из ста созданных российскими школьниками социальных проектов в рамках обучения в Школе социального проектирования Полина собрала всю информацию о братских захоронениях Конаковского района и создала подробную карту-схему, для того чтобы разработать маршруты по мемориалам и братским захоронениям, оформить памятный путеводитель. По словам школьницы, ее проект под названием «Путь памяти» направлен на решение проблемы сохранения исторической памяти народа. При помощи данного проекта школьники смогут познакомиться с героической страницей истории родного народа. Думаем, что эта карта-схема, составленная простой конаковской школьницей, будет интересна и полезна и широкому кругу читателей нашей газеты.