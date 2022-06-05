ГАЗЕТА - СВИДЕТЕЛЬ ПОБЕДЫ



8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. И в этот же день был подписан Указ Президиума Верховного Совета от 8 мая 1945 года об объявлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. С этого исторического момента прошло уже 77 лет.

Огромной ценой досталась нам эта победа. Никогда, ни в какой войне страна не теряла так много. Разрушенные города, заводы, школы и больницы… Народное хозяйство, мобилизованное для нужд фронта. И огромные людские потери. В 1946 году И.В.Сталиным была озвучена цифра в 7 миллионов погибших. В 1965 году на 20-летие Победы Л.И.Брежнев объявил от 20 миллионах погибших, как военных, так и мирных жителей, включая и тех, кто был замучен в нацистских концлагерях. В наше время историки уже говорят о цифре в 27 миллионов.

В архиве редакции «Зари» хранятся подшивки практически за все годы существования нашей районной газеты. И особенно ценен номер газеты «Конаковский ударник», вышедший 10 мая 1945 года. Только закончилась война. Кругом разруха. Но она не смогла уменьшить радость от осознания того, что мы – победили, загнали в угол жестокого, сильного, грозного врага! Тем не менее, страна обескровлена. И даже сам номер газеты об этом свидетельствует: в годы войны и в первые послевоенные годы районная газета выходит листком из двух страниц один раз в неделю по четвергам...