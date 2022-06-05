О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…



Лет восемь назад по весне на страницах «Зари» были опубликованы фоторепортажи под названиями «Потоп» и «После потопа». Сначала один, а чуть позднее и другой. Тогда с рекой Сестрой в окрестностях деревни Дулово случилось нечто невообразимое: в результате таяния снега, а главное – аварии на пропускных гидротехнических сооружениях в Московской области – уровень воды в доселе смирной реке поднялся примерно на шесть, а, может, и более метров.

Затопило крестьянское хозяйство Андрея Мельникова. Под воду ушло все: луга, постройки, техника (от двух тракторов виднелись только крыши). Имеющаяся живность: кролики, овцы сгрудились на крохотных островках. Корову с теленком пришлось спасать на срочно сколоченном плоту, сено на который Андрей доставлял на лодке. Вольготно себя чувствовали только гуси с утками…

Бедствие длилось больше недели. А когда вода ушла, пришлось немало трудиться, чтобы восстановить все в хозяйстве. Живность удалось сохранить почти всю.

Недавно мы снова побывали в гостях у Мельникова. В этом году Сестра ведет себя смирно. Сам хозяин с раннего утра и до позднего вечера при деле. На его попечении лошади, коровы, овцы, гуси с утками… Буренок надо подоить два раза в сутки, всех кормом обеспечить, да мало ли чего еще! Жалуется на лису: рыжая плутовка приноровилась охотиться в хозяйстве. Никак не удается ее отвадить…

За прошедшие годы выросли дети. Сын Михаил закончил колледж, отслужил в армии, работает механизатором, дочка Катюша тоже выучилась, сейчас она воспитатель в детском саду. Оба зарабатывают в соседней Дубне. А по выходным приезжают на помощь к отцу. К нелегкому крестьянскому труду привыкли с раннего детства и не чураются его.

Несколько лет назад Андрей, тогда еще егерь Дмитровского лесничества, при обходе угодий наткнулся на останки штурмовика «ИЛ-2». Потом из рассказов местных старожилов узнал, что летчикам удалось спастись на парашютах. На лошади вместе с сыном перевезли к себе бронеспинку, такие же бронированные фюзеляжные полусферы, натаскали камней и… соорудили по собственному проекту памятник безвестным героям Великой Отечественной войны. Бережно ухаживают за ним.

К предстоящему Дню Победы памятник обновили. Всенародный праздник отметят небольшим фейерверком.

В. ДЕМИН.