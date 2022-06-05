В конце апреля в Детской школе искусств состоялось награждение участников уже третьего арт-фестиваля «Пасхальная весна».

Организаторами фестиваля выступили Конаковская межпоселенческая центральная библиотека, Детская школа искусств г. Конаково, конаковское благочиние. Идея конкурса зародилась после мероприятия, посвящённого храмам и святыням Конаковского района. После того, как на этот конкурс было представлено много красивых работ, решили провести в начале марта арт-фестиваль «Пасхальная весна». Эту идею предложил наш Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго.

В этом году в конкурсе рисунков на пасхальную тему участвовали юные художники в возрасте от 5 лет и старше из г. Конаково, п. Козлово, п. Редкино, с. Селихово и других населенных пунктов Конаковского района. Работы были выполнены в разных номинациях: рисунок, открытка, сувенир.

На конкурс были представлены 120 работ, которые в течение двух месяцев можно было посмотреть в межпоселенческой центральной библиотеке. Жюри, внимательно рассмотрев каждую работу, отобрали 50 лучших. В подведении итогов конкурса приняли участие директор Детской школы искусств Татьяна Семёнова, директор межпоселенческой библиотеки Екатерина Меховникова, Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго и помощник по образованию протоиерей Виктор Гуров, библиотекари МЦБ. Победителям конкурса вручены дипломы. От конаковского благочиния каждый в подарок получил на память книгу. Татьяна Семенова приветствовала многочисленных участников конкурса и их родителей и отметила, что с каждым годом в фестивале участвуют все больше детей и подростков:

- Каждая работа – это большой труд, вы готовились к конкурсу очень серьёзно, - отметила она.

Благочинный Петр Дубяго и протоиерей Виктор Гуров сказали добрые и вдохновляющие слова начинающим художникам и благославили их на новые творческие работы.

- Святая Пасха – это всегда радость в нашей душе, обновление в нашей жизни и творчестве, - сказал Благочинный, - каждый раз мы становимся более осознанными, каждую весну хочется чего-то нового в жизни. Вы все – большие молодцы, я уже участвую в ваших мероприятиях не первый раз, и каждая ваша работа уникальная, раскрывает сущность праздника Пасхи, ваше настроение и стремление к пасхальной радости. В нашем Завидовском поселении тоже проводится конкурс «Пасхальный ангел». Много красивых работ, они выставлены в храмовом комплексе с. Завидово. И будет награждение.

Людмила КИКАЛО. Фото автора.