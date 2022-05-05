В Верхневолжье пройдет ежегодный исторический фестиваль «Тверская застава»

7 и 8 мая 2022 года в Твери пройдет ежегодный исторический фестиваль «Тверская застава». Гостей фестиваля ждут сражения средневековых воинов, игры и мастер-классы, купеческая ярмарка и многое другое. Начало мероприятий – в 12:00. Вход свободный.

В течение двух фестивальных дней на берегу реки Волги в поселке Власьево будет развернут «Русский лагерь» и другие интерактивные площадки. Каждый сможет попробовать свои силы в лучном тире, познакомиться со старинными настольными играми и послушать живую музыку в исполнении фолк-группы.

Главной частью программы фестиваля станет турнир-состязание между воинами заставы. Он начнется после торжественной церемонии открытия 7 мая в 12:00. Русские, немецкие и татарские воины определят своих лучших бойцов в поединках в доспехах и на стальных мечах.

8 мая на «Тверской Заставе» пройдет демонстрация воинского искусства и разных видов поединков. Опытные бойцы расскажут и покажут зрителю самые интересные примеры средневековых дуэлей, свидетельства о которых были найдены в старинных книгах.

В течение двух дней для посещения будут действовать интерактивные зоны, мастер-классы и детская площадка. Юных гостей ждут детские поединки с безопасным снаряжением.

Дополнительная информация о фестивале – по телефону:

+7-961-140-83-56 и группе ВКонтакте vk.com/tverzastava

Пресс-служба Правительства Тверской области