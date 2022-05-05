Великой Победе посвящается: в Тверской области проходят культурные мероприятия

В Тверской области проходят культурные мероприятия, посвящённые 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жителей и гостей Верхневолжья ждут на спектакли, выставки, концерты.

5 мая во Дворце культуры «Пролетарка» проходит ежегодный кинофестиваль школьного творчества «Правнуки Победы». В рамках мероприятия подрастающее поколение представляет цикл короткометражных фильмов о своих прадедах – участниках войны.

В этом году фестиваль имеет свою тематическую особенность - в программе представлены фильмы школьников, посвященные медикам – участникам Великой Отечественной войны, как дань памяти профессии медицинского работника, представители которой самоотверженно трудятся и в наше время.

5 и 6 мая в Тверском областном Доме народного творчества проходит межрегиональный фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны» (6+). На фестивале представлены фильмы всех жанров. Это любительские картины о ветеранах войны и труда, об их родственниках и потомках, об исторических событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., о сохранении исторической памяти. Сегодня организован просмотр конкурсной программы и мастер-классы. Завтра в 14.00 в концертном заде «Панорама» состоится торжественная церемония награждения победителей и показ лучших фильмов фестиваля.

6 мая в 11.00 в Тверском театре кукол пройдёт спектакль «Мальчиш-Кибальчиш» (6+), созданный по мотивам повести Аркадия Гайдара «Военная тайна». Спектакль рассказывает о смелости и отваге, чести и достоинстве, преданной любви к своей Родине.

Тверской театр юного зрителя приглашает на проект «Песни огненных лет» (12+). Концерт подготовлен по воспоминаниям артистов военных лет, которые добровольно выезжали на фронт, выступали с концертами перед солдатами. Леонид Утёсов, Марк Бернес, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова, а также поэты – Константин Симонов, Михаил Кульчицкий и многие другие вместе с Красной армией прошли весь военный путь. Концерты пройдут 7 мая в 18.00, 8 и 9 мая в 17.00.

8 мая в 14.00 в большом зале Тверской библиотеки им. А. М. Горького зрителей ждут на литературно-музыкальную программу «Был месяц май» (6+). В исполнении учащихся и преподавателей Детской школы искусств № 1 имени М.П. Мусоргского прозвучат песни военных лет, инструментальные композиции и поэтические строки.

8 мая в 15:00 Тверская областная картинная галерея приглашает на музейно-театральную программу «Подвиг. Портрет полковника Бария Юсупова» (12+). Моноспектакль о жизненном пути героя Великой Отечественной войны, одного из первых командиров легендарных «Катюш» создан по повести Константина Алтайского «Подвиг». В рамках программы зрителям будет представлен скульптурный портрет Бария Юсупова авторства Веры Мухиной. Он был вылеплен во время войны и отлит в бронзе.

В День Победы сотрудники галереи подготовили для гостей две интерактивные программы – в 13.00 «Герои Победы» (6+), в 15.00 «От Волги до Берлина» (12+).

9 мая в 12.00 на площади у ДК «Пролетарка» пройдёт праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (0+).

В День Победы в Кимрском театре драмы и комедии в 12.00 покажут спектакль «Сказание об Анне» (12+), посвящённый матерям, которые пережили тяготы, потери близких, беды страшной войны. В 17.00 в Тверском академическом театре драмы представят спектакль «Василий Тёркин» (16+), в Вышневолоцком драмтеатре в это же время – спектакль «А зори здесь тихие…» (16+).

Также в муниципалитетах Тверской области работают тематические выставки. В Ржевском краеведческом музее открыта выставка «От лейтенанта до Маршала: Виктор Георгиевич Куликов», в Бельском краеведческом музее – «За нашу Победу!», в Ворошиловском краеведческом музее им. И.И. Смирнова (Пеновский муниципальный округ) – «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны».

Пресс-служба Правительства Тверской области