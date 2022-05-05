Тверская область по итогам 2021 года сохранила многолетнюю тенденцию роста доходов регионального бюджета

Отчет об исполнении областного бюджета региона в 2021 году рассмотрен 5 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В прошедшем году, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию в стране, связанную с эпидемией коронавирусной инфекции, удалось сохранить многолетнюю тенденцию роста доходной части областного бюджета.

«Важно, что мы преодолели барьер в 100 миллиардов рублей – это консолидированный бюджет Тверской области. Объем валового продукта превысил 0,5 триллиона рублей. Для нас это историческое событие, – подчеркнул Игорь Руденя. – Рост поступлений был достигнут по всем основным видам налогов благодаря мерам поддержки региональной экономики, малого и среднего бизнеса. Главная задача, которая перед нами стоит – успешно реализовать все начатые проекты. Еще одно ключевое направление нашей работы, которое стартовало в 2016 году и продолжается сегодня – последовательное сокращение «серых» зарплатных схем».

Тверская область стала лидером в Центральном федеральном округе по темпам роста привлечения федеральных средств для реализации проектов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Показатель составил 123% относительно предыдущего года, прирост – 5,6 млрд рублей. Эти средства были направлены на решение задач в дорожном хозяйстве, сферах образования и экологии.

Общий объем поступлений из федерального бюджета и бюджета города Москвы в 2021-ом равен почти 31 млрд рублей.

Ключевыми направлениями расходов стали здравоохранение и образование, поддержка семей и социальная защита населения, развитие транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса. В том числе средства направлены на реализацию в регионе 11 национальных проектов.

По линии здравоохранения произведена закупка более 350 единиц оборудования, капремонт в учреждениях здравоохранения, новых машин скорой помощи, создан Центр амбулаторной онкопомощи в Твери. В образовании проведены ремонт и оснащение 172 школ, 31 детского сада и других учреждений образования, открыты 90 центров «Точка роста». Кроме того, введены новые спортивные площадки, филиалы МФЦ, продолжены капремонты центров предоставления госуслуг, домов культуры, созданы модельные библиотеки и два виртуальных концертных зала.

Отдельно Губернатор отметил рост объема финансирования Адресной инвестиционной программы – в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. По АИП реализовано 22 проекта. Введены в строй три детских сада, 15 объектов газификации и две газовые котельные, построен новый областной ЗАГС и парк «Россия – Моя история», приведены в порядок четыре объекта культурного наследия и объекты дорожного хозяйства, продолжены благоустройство территорий, переселение жителей из аварийных домов, ППМИ и другие проекты.

Более 1,3 млрд рублей господдержки направлено аграриям Тверской области, мерами воспользовались 298 получателей – на 51 больше, чем в предыдущем году. Льготные займы от федерального и регионального Фондов развития промышленности получили 19 предприятий Верхневолжья, еще 39 компаниям предоставлены субсидии и поддержка по линии Минпромторга РФ.

Также успешно продолжена работа по снижению уровня государственного долга Тверской области. По сравнению с 2020-м госдолг сократился на 8,4 млрд рублей и в настоящее время представлен исключительно бюджетными кредитами.

На заседании рассмотрены задачи для обеспечения дальнейшего роста доходов областного бюджета и повышению эффективности расходов.

Это своевременная актуализация и реализация региональных программ, исполнение Адресной инвестиционной программы, контрактов в соответствии с установленными сроками, региональных обязательств по национальным проектам.

Отдельно Игорь Руденя подчеркнул необходимость усиления работы по повышению доходной базы и эффективности администрирования налоговых поступлений в муниципальных образованиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области