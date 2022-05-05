В Тверской области в 2022 году за счет средств ТФОМС планируется увеличить охват населения диспансеризацией, развивать центры амбулаторной онкологической помощи

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области за 2021 год рассмотрено на заседании Правительства региона, которое 5 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году доходы ТФОМС составили более 20 млрд рублей. Это на 2,8млрд рублей больше, чем в 2020-м. Прирост обеспечен в основном за счёт трансфертов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Расходы - 19,8 млрд рублей, что на 2,4 млрд рублей выше показателей 2020-го.

«На фоне улучшения финансовых показателей важно видеть задачи, которые необходимо реализовать в ближайшее время. Это диагностика и раннее выявление онкозаболеваний, оказание медицинской помощи по сердечно-сосудистым заболеваниям», - отметил Игорь Руденя.

Средства направлялись на приобретение и ремонт медицинского оборудования, софинансирование расходов муниципалитетов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, лечение и углубленную диспансеризацию лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, и другие направления.

Особенностью реализации программы в 2021-м году стал рост пролеченных случаев заболеваний в условиях круглосуточного стационара. Так, на средства фонда было пролечено более 41 тыс. случаев COVID-19, что почти в два раза больше, чем в 2020-м году. За счет средств федерального бюджета на лечение коронавирусной инфекции в 2021-м году направлено более 2,6 млрд рублей.

Увеличились финансовые и количественные показатели по оказанию медицинской помощи при онкозаболеваниях. В 2021-м году пролечено более 13,5 тыс. случаев на 1,3 млрд рублей. Для сравнения в 2020-м было пролечено 12,9 тыс. случаев на 1,2 млрд рублей.

На оплату амбулаторной медицинской помощи больным с COVID-19 направлено 5,1 млрд рублей, что почти в 2 раза превышает показатели предыдущего периода. Средства были потрачены на лечение заболевания, проведение КТ-исследований, ПЦР-тестов. Особенностью реализации программы в 2021-м году на амбулаторном этапе стало проведение углубленной диспансеризации людей, перенесших COVID-19. На эти цели было направлено 11,8 млн рублей.

Ключевые задачи на 2022 год –увеличение охвата населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами, развитие центров амбулаторной онкологической помощи, решение кадровых вопросов в медицинских учреждениях региона.

Губернатор Игорь Руденя поручил рассмотреть и внести предложения по решению жилищного вопроса для врачей, которых планируется привлекать для работы в Тверской области. По мнению главы региона, это должны быть меры долгосрочного характера, позволяющие медицинским специалистам уверенно закрепиться на территории Верхневолжья.



Пресс-служба Правительства Тверской области