Хозяйствам Тверской области из регионального бюджета возместят затраты на содержание племенного поголовья животных

В Верхневолжье 13 сельхозтоваропроизводителям из 7 муниципальных образований возместят часть затрат на племенное маточное поголовье животных. На эти цели из областного бюджета направят 79,8 млн рублей. Решение принято 5 мая на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

На необходимость наращивания поддержки сельхозпроизводителей неоднократно обращал внимание глава региона. По словам Игоря Рудени, важно обеспечить своевременное доведение государственной поддержки до всех сельхозтоваропроизводителей.

Поддержку на содержание племенного поголовья предоставят 9 хозяйствам, занимающимся молочным и мясным скотоводством, коневодством, овцеводством, которые работают в Конаковском, Бежецком, Калининском, Зубцовском районах, Пеновском муниципальном округе, Кашинском городском округе.

Также субсидии предоставят зверохозяйствам: ООО «Меха», ООО «Новые меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево» в Калининском районе, ООО «Зверохозяйство «Знаменское» в Торопецком районе.

Тверская область является лидером среди регионов Центрального экономического района Нечерноземья по поголовью племенных лошадей и пушных зверей.

Глава региона подчеркнул: эти показатели важно удерживать на протяжении последующих лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области