Губернатор Игорь Руденя принял участие в открытии памятника сотрудникам органов госбезопасности Калининской области – участникам Великой Отечественной войны

5 мая в Твери состоялась церемония открытия памятника сотрудникам органов государственной безопасности Калининской области – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В мероприятии приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник регионального Управления Федеральной службы безопасности Евгений Катаев, ветераны органов госбезопасности, другие почетные гости.

«Сегодня, накануне Дня Великой Победы, мы отдаём дань памяти настоящим патриотам нашей Родины, людям, для которых безопасность государства была важнее жизни. Уверен, что их жизнь станет примером для многих молодых людей, решивших посвятить себя защите государственной безопасности нашего Отечества», - отметил Игорь Руденя.

Памятник установлен по инициативе ветеранов органов госбезопасности Тверской области на набережной Афанасия Никитина. В центре композиции – три стелы, объединенные эмблемой в виде щита и меча с государственной символикой. На стелах изображены барельефы со сценами боевых событий Великой Отечественной войны, в которых принимали участие сотрудники госбезопасности.

Уже через 10 дней после начала Великой Отечественной войны на территории Калининской области развернулись боевые действия.

Здесь в 1941-1943 годах фашисты сосредоточили почти четверть своих сил, предназначенных для захвата Москвы. Калининские чекисты с первых дней войны были на передовой борьбы с врагом. Они сражались на самых опасных направлениях в боях за Калинин и в Ржевской битве, создавали партизанские отряды, боролись с диверсантами, шпионами и предателями.

За годы войны калининскими чекистами было создано 185 отрядов и групп специального назначения, работавших в тылу врага.

Среди тех, чьё имя навсегда вписано в историю органов государственной безопасности страны, – генерал Александр Назаров. Он родился на Донбассе, после окончания школы НКВД был распределён в Калинин, где в 1939 году начал свой профессиональный путь в контрразведке. В годы войны его бригадой были проведены десятки спецопераций, в ходе которых добыты секретные документы, уничтожены сотни вагонов с живой силой и техникой противника. За особую смелость и дерзость Александр Владимирович был объявлен опасным врагом Рейха.

И таких выдающихся примеров в военной летописи органов госбезопасности региона немало. Это командиры партизанских отрядов Герой Советского Союза Николай Горячёв, Алексей Баскаков, Виктор Терещатов, командир разведывательно-диверсионной группы Александр Громов и другие.

Глава региона поблагодарил ветеранов органов госбезопасности за службу Отечеству, отметив, что сегодня эти легендарные традиции продолжают новые поколения сотрудников спецслужб, которые так же, как и предшественники, вносят свой вклад в борьбу с поднимающим голову нацизмом, защищают свободу и независимость нашей Родины.

В ходе церемонии митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил чин освящения памятника. Глава региона Игорь Руденя и другие почетные гости возложили цветы к монументу.

Пресс-служба Правительства Тверской области