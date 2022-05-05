Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 79 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 154 075 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 949 051, в том числе за последние сутки их проведено 3407.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 354 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 726 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 525

Конаковский район 12 190

Ржев 8618

Калининский район 6790

Вышневолоцкий городской округ 6402

Торжок 5434

Кимры 4888

Бежецкий район 4179

Бологовский район 3818

Кашинский городской округ 3629

Осташковский городской округ 3538

Старицкий район 3185

Калязинский район 3158

Нелидовский городской округ 3066

Лихославльский район 2957

Максатихинский район 2424

Западнодвинский муниципальный округ 2312

Торопецкий район 2148

Торжокский район 1910

Весьегонский муниципальный округ 1881

Оленинский муниципальный округ 1821

Зубцовский район 1806

Рамешковский район 1807

Кувшиновский район 1741

Селижаровский муниципальный округ 1489

Андреапольский муниципальный округ 1334

Спировский район 1313

Ржевский район 1252

Краснохолмский муниципальный округ 1216

Кесовогорский район 1120

Сонковский район 1082

Кимрский район 1027

ЗАТО Озёрный 989

Фировский район 1003

Пеновский муниципальный округ 962

Бельский район 807

Сандовский муниципальный округ 795

Молоковский район 578

Жарковский район 567

Лесной муниципальный округ 559

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области