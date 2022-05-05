Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 79 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 154 075 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 949 051, в том числе за последние сутки их проведено 3407.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 354 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 726 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 525
Конаковский район 12 190
Ржев 8618
Калининский район 6790
Вышневолоцкий городской округ 6402
Торжок 5434
Кимры 4888
Бежецкий район 4179
Бологовский район 3818
Кашинский городской округ 3629
Осташковский городской округ 3538
Старицкий район 3185
Калязинский район 3158
Нелидовский городской округ 3066
Лихославльский район 2957
Максатихинский район 2424
Западнодвинский муниципальный округ 2312
Торопецкий район 2148
Торжокский район 1910
Весьегонский муниципальный округ 1881
Оленинский муниципальный округ 1821
Зубцовский район 1806
Рамешковский район 1807
Кувшиновский район 1741
Селижаровский муниципальный округ 1489
Андреапольский муниципальный округ 1334
Спировский район 1313
Ржевский район 1252
Краснохолмский муниципальный округ 1216
Кесовогорский район 1120
Сонковский район 1082
Кимрский район 1027
ЗАТО Озёрный 989
Фировский район 1003
Пеновский муниципальный округ 962
Бельский район 807
Сандовский муниципальный округ 795
Молоковский район 578
Жарковский район 567
Лесной муниципальный округ 559
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области