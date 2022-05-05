В Тверской области прошёл творческий журналистский конкурс, посвященный Великой Победе

В столице Верхневолжья наградили дипломантов и лауреатов первого Фестиваля творчества среди журналистов и коллективов средств массовой информации Тверской области «#ВспомнимВместе». Фестиваль был посвящён 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошёл во Дворце культуры «Пролетарка».

Среди участников фестиваля – председатель Тверского регионального отделения Союза журналистов России Дмитрий Фадеев, участник телевизионных проектов, тверской певец Александр Евдокимов, солист Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии России и ведущий солист Тверской областной филармонии Кирилл Суслов, корреспонденты ВГТРК «Тверь», телеканала «Тверской проспект», торжокского телеканала «Маtrix», журналисты районных газет из города Белый, посёлков Селижарово и Молоково, творческие коллективы ДК «Пролетарка» и другие.

В исполнении конкурсантов звучали песни военных лет, стихотворения о Великой Отечественной войне, были представлены тематические хореографические композиции.

Участники вспомнили имена коллег - фронтовых журналистов и военных корреспондентов, поэтов, писателей, чьи репортажи и профессиональное мужество приближали День Победы.

В холле Дворца культуры работала выставка экспонатов «Вехи Победы газетной строкой», предоставленная Тверской областной универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького.

Страницы истории военной журналистики Тверской области насчитывают десятки имен писателей и поэтов, фронтовых корреспондентов и фоторепортеров. Один из ярких примеров силы журналистского слова в годы войны – фронтовой путь нашего земляка, военного корреспондента газеты «Правда» Бориса Полевого.

История сохранила немало примеров подвига журналистов Верхневолжья в годы Великой Отечественной. Это западнодвинцы, боевые товарищи и фронтовые журналисты-подпольщики Давид Дынин и Дмитрий Сарычев, которые сумели наладить работу типографии и выпуск газеты в период оккупации в самом сердце западнодвинского леса.

На фронтах сражались журналисты тверского края Григорий Кац, Василий Камянский, Петр Дудочкин, Николай Попов. Жизнь за Отчизну отдал кимрский поэт Сергей Петров.

С Верхневолжьем связаны военная биография и творчество поэта, прозаика, публициста Константина Симонова, который в качестве военкора в декабре 1941-го участвовал в освобождении Калинина, был свидетелем событий 2-й Ржевско-Сычевской операции.

Под Белым был ранен поэт и журналист Михаил Матусовский.

В августе 1942-го советский писатель и поэт Александр Твардовский вместе с другими военными корреспондентами двигался в направлении Погорелое Городище – Зубцов – Ржев, где продолжал работать над «Василием Теркиным». Память о тех днях – стихотворение «Я убит подо Ржевом». Произведение легло в основу идеи Ржевского мемориала Советскому солдату.

Спустя десятилетия в «горячих точках» страны работал тверской корреспондент Александр Харченко, удостоенный нагрудного Знака «Участник боевых действий». «Я стал частью этой войны» и «Давайте не встречаться на войне» – так назвал свои книги-воспоминания журналист.

Пресс-служба Правительства Тверской области