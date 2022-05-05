В областной столице пройдет выставка-ярмарка «Покупай Тверское»

7-8 мая в городе Твери пройдет областная выставка-ярмарка «Покупай Тверское». Свою продукцию жителям и гостям города представят предприятия и фермерские хозяйства Верхневолжья.

Проведение ярмарок, по мнению Губернатора Игоря Рудени, позволяет обеспечивать население региона качественными продуктами, расширять рынки сбыта для сельхозпроизводителей, способствует развитию кооперации.

На областной выставке-ярмарке будут представлены мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, продукты для здорового питания, товары народных промыслов, в том числе сувенирная продукция и игрушки, а также саженцы садовых деревьев и кустарников, рассада, другие продовольственные и непродовольственные товары.

Торговая площадка будет работать с 9.00 до 15.00 возле торгового центра «Лента» по адресу: г. Тверь, Московское шоссе, 16, строение 3.

Места товаропроизводителям на выставке-ярмарке предоставляются на безвозмездной основе. По вопросам участия фермеры могут обращаться в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области по телефонам: 8 (4822) 32-70-18, 8-910-939-85-05 и в региональное Министерство промышленности и торговли по телефонам: 8 (4822) 33-31-85, 8-919-051-39-07.



Пресс-служба Правительства Тверской области