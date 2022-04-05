Врачи из Тверской области на протяжении двух недель оказывали медицинскую помощь жителям Луганской народной республики. Медики-волонтёры работали в Луганской республиканской клинической больнице и Первомайской центральной городской многопрофильной больнице ЛНР. Накануне тверские врачи вернулись домой.

За жизнь и здоровье пациентов в ЛНР боролись главный анестезиолог-реаниматолог Областной клинической больницы (ОКБ) Максим Петрушин, врач травматолог-ортопед ожогового отделения ОКБ Степан Шинкарёв, заведующий отделением хирургии тверской горбольницы №6 Алексей Хохлов, а также сотрудники медико-санитарной части №57 Федерального медико-биологического агентства - заведующий отделением хирургии Юрий Блиновсков и старшая операционная сестра Любовь Конькова.

«Считали и считаем, что это наш долг - помогать пациентам. Никто не настаивал на том, чтобы мы поехали. Это наша гражданская позиция. Взяли отпуска и поехали. Наши коллеги из ЛНР благодарили, говорили, что оказываем им колоссальную поддержку», - рассказал Максим Петрушин.

Как отметил врач, в ЛНР и ДНР сейчас также работаютмедицинские сотрудники из других регионов России. Все они специалисты с большим профессиональным опытом.

Пресс-служба Правительства Тверской области