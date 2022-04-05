Три предприятия Тверской области получат поддержку по программе «Оборотный капитал», еще одно производство – по программе «Импортозамещение»

Трем компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал», еще одному производству – по программе «Импортозамещение». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 4 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Одобрена заявка на предоставление льготного займа по программе «Оборотный капитал» АО «Лихославльский радиаторный завод», который является одним из ведущих производителей теплообменников для автомобильной промышленности страны. На предприятии выпускают алюминиевые, медно-латунные радиаторы и другую технику.

Поддержку по программе «Оборотный капитал» также получит АО «Элтра-Термо», которое занимается разработкой, производством, продажей и сервисным обслуживанием современных климатических систем, систем независимого подогрева и охлаждения двигателей автобусов и спецтехники.

Указанным компаниям предоставят по 20 млн рублей на 24 месяца под 1,5% годовых. Льготные займы позволят предприятиям расширить объемы выпуска продукции.

Кроме того, принято решение в рамках «Оборотного капитала» поддержать ООО «Издательско-Полиграфический Комплекс Парето – Принт». Предприятие выпускает печатные издания в твердом и мягком переплете. В прошлом году объемы составили более 54 млн единиц продукции. Компании предоставят 20 млн рублей на 11 месяцев под 1,5% годовых.

Средства в рамках «Оборотного капитала» все предприятия планируют направить на закупку материалов, сырья и комплектующих.

По программе «Импортозамещение» ООО Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» предоставят 50 млн рублей сроком на 60 месяцев под 1% годовых. «Импортозамещение» – новая региональная программа финансовой поддержки, направленная на стимулирование создания импортозамещающих производств.

Благодаря льготному займу «Светотехника», крупнейший производитель светотехнического оборудования в России, планирует обеспечить полное замещение импортных компонентов взрывозащищенных светильников, открыть новое литейное производство, создать дополнительные рабочие места. К 2027 году объем выпускаемой продукции предполагается довести до 571 тыс. единиц. Основные потребители – компании «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Норникель» и другие корпорации.

Принятые на Бюджетной комиссии решения позволят обеспечить стабильную работу и сохранение коллективов предприятий, создать условия для дальнейшего развития, расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области