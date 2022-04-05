В Тверской области проходит международная акция «Читаем детям о войне»

С 4 по 12 мая в тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина проходит международная акция «Читаем детям о войне». Подрастающее поколение сможет познакомиться с известными произведениями о Великой Отечественной войне, принять участие в познавательных беседах, презентациях и выставках книг.

«Сколько бы лет ни прошло, но подвиг народа-победителя всегда будет жить в наших сердцах. И останется главным жизненным ориентиром для всех поколений нашей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всех юных участников акции ждут познавательные патриотические беседы «Железные дороги и поезда в Великую Отечественную войну», «Поезд Победы», «Поэты - фронтовики», презентация книги Григория Пернавского «Победа. Детская книга», выставка-память «И нам Победа засияла».

Культурные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в эти дни проходят по всей Тверской области. 4 мая Тверская академическая областная филармония приглашает посетить благотворительный концерт «Песни Победы». С 4 по 8 мая в «Башне искусств» Тверского императорского дворца состоится выставка одного произведения из собрания Тверской областной картинной галереи.

5 мая в ДК «Пролетарка» пройдет кинофестиваль «Правнуки Победы», организованный совместно с Тверской епархией, а 5 и 6 мая в Тверском областном Доме народного творчества и в кинотеатре «Звезда» состоится межрегиональный фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны».

Выставка «О доблестях, о подвигах, о славе» пройдет в Тверском художественном колледже имени А.Г. Венецианова с 6 по 20 мая. Литературный концерт «Был месяц май» пройдет 8 мая в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького.

В Театре юного зрителя и Тверском областном академическом театре драмы проходят спектакли о войне.

Пресс-служба Правительства Тверской области