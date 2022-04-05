В Тверской области установлен бюст Герою Советского Союза Фёдору Морину

4 мая в Сонковском районе Тверской области был открыт бюст Герою Советского Союза Фёдору Васильевичу Морину, который вместе со своими однополчанами погиб в первый день Великой Отечественной войны, оказав значительный отпор фашистам. В мероприятии приняли участие представители общероссийской организации ветеранов войн «Боевое братство», сотрудники и ветераны органов безопасности, почетные гости, юнармейцы, жители района.

Увековечивание памяти героев - часть важнейшей работы по сохранению исторической памяти о подвиге победителей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - считает Губернатор Игорь Руденя.

Бюст Фёдору Морину установлен на территории Вепрёвской образовательной школы, выпускником которой он являлся. Теперь образовательное учреждение носит имя своего героического ученика.

22 июня 1941 года застава Морина приняла на себя первый удар вражеских войск. Пограничники заставы во главе с Мориным организовали упорную оборону на границе, отразили пять немецких контратак и погибли в неравном бою с превосходящими силами противника.

Звание Героя Фёдору Морину присвоено посмертно 8 мая 1965 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области