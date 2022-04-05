На заседании Правительства Тверской области представят отчет об исполнении регионального бюджета в 2021 году

Отчет об исполнении областного бюджета в 2021 году рассмотрят первым вопросом на заседании регионального Правительства 5 мая под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В прошедшем году, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции, удалось сохранить многолетнюю тенденцию роста доходов областного бюджета.

Ключевыми направлениями расходов в 2021 году стали здравоохранение, образование, поддержка семьи, развитие транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса.

На заседании рассмотрят предложения по обеспечению дальнейшего роста доходов областного бюджета и повышению эффективности расходов для достижения национальных целей развития в регионе.

Также будет представлен отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за прошедший год.

Кроме того, участники заседания рассмотрят вопросы поддержки регионального агропромышленного комплекса, законодательные инициативы Правительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области