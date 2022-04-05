4 мая Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы работы исполнительных органов власти региона.

Одной из основных тем стал ремонт автомобильных дорог в Тверской области. Особое внимание глава региона поручил уделить дорогам, ведущим к социально значимым и туристическим объектам.

На повестке дня – подготовка к празднованию Дня Победы. Глава региона отметил, что все запланированные в Тверской области мероприятия необходимо провести на высоком уровне. Особое внимание при этом должно быть уделено вопросам безопасности.

Также на совещании рассмотрены обращения граждан – все они находятся на особом контроле, по каждому принимаются необходимые решения.

Пресс-служба Правительства Тверской области