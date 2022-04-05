В Тверской области открывается фестиваль детского кино «Мы нашей памяти верны»

5 мая в Тверском областном Доме народного творчества состоится открытие и конкурсный просмотр межрегионального фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль организован в 2019 году по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени. По мнению главы региона, он является востребованной площадкой для сохранения памяти о героической истории нашей страны, помогает воспитывать в подрастающем поколении чувство истинного патриотизма, уважения к подвигу их предков.

На фестивале будут

представлены фильмы всех жанров. Это любительские картины о ветеранах войны и труда, об их родственниках и потомках, об исторических событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., о сохранении исторической памяти.

В этом году в фестивале-конкурсе примут участие 35 детских и юношеских видеостудий, отдельные авторы и другие творческие объединения из 14 муниципальных образований Тверской области: Калининского, Фировского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского и Бежецкого муниципальных районов, Оленинского муниципального округа, Кашинского, Вышневолоцкого, Нелидовского и Удомельского городских округов, ЗАТО Озерный, городов Твери и Ржева.

Свои киноработы представят на фестиваль-конкурс и видеостудии из других регионов страны: Курская, Новосибирская и Мурманская области, Пермский край, а также Москва.

Конкурсную программу фестиваля оценивает профессиональное жюри — ведущие специалисты кино и видео творчества страны и Тверской области, представители общественных ветеранских организаций, исполнительных органов власти Тверской области. Председатель жюри — заведующий отделом видеотворчества Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва), режиссер-постановщик, оператор, режиссер монтажа Татьяна Абразумова,.

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля и показ лучших фильмовсостоится6 мая в киноконцертном зале «Панорама».



Пресс-служба Правительства Тверской области