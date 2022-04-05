«Торжокские золотошвеи» в Кремле представили уникальную экспозицию

«Торжокские золотошвеи» представили в Арсенале Московского Кремля - штаб-квартире Президентского полка уникальную экспозицию. Выставка включает иконы, геральдические изделия и панно, на которых торжокскими мастерицами вышиты виды Москвы, башен Кремля.

Выставка будет работать до 12 июня – Дня России.

В 2016 году изделия Торжокских золотошвей были представлены в Андреевском зале Кремля. Тогда на выставке экспонировались мундиры генералов и маршалов Победы в Великой Отечественной войне. На фабрике вручную были вышиты золотые звезды, а также лацканы и обшлага парадных мундиров.







Пресс-служба Правительства Тверской области