Более 200 школ Тверской области начали учебную неделю с поднятия флага и исполнению гимна России

4 мая ученики школы №51 города Твери начали учебную неделю с поднятия российского флага и гимна Российской Федерации. Старт новой традиции дан в регионе 25 апреля. Всего на этой неделе учебные занятия с поднятия флага и исполнения гимна России начали более 200 школ региона.

Одним из первых учреждений, где на прошлой неделе прошло торжественное поднятие государственного флага и исполнение гимна РФ, стал центр образования имени Александра Атрощанка в Твери. Событие приурочили к празднованию предстоящего Дня Победы.

Инициативу о введении еженедельной традиции, которую в ходе встречи с представителями общественности в прошлом году предложил воспитатель Международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов, одобрил Президент России Владимир Путин.

На недавнем заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» глава государства вновь поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах.

Новые флагштоки в образовательных организациях Тверской области установлены по поручению Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области