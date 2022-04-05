Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 82 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 950 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 945 644, в том числе за последние сутки их проведено 505.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 726 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 499

Конаковский район 12 184

Ржев 8614

Калининский район 6788

Вышневолоцкий городской округ 6397

Торжок 5432

Кимры 4871

Бежецкий район 4175

Бологовский район 3817

Кашинский городской округ 3626

Осташковский городской округ 3535

Старицкий район 3185

Калязинский район 3157

Нелидовский городской округ 3063

Лихославльский район 2956

Максатихинский район 2424

Западнодвинский муниципальный округ 2310

Торопецкий район 2148

Торжокский район 1910

Весьегонский муниципальный округ 1879

Оленинский муниципальный округ 1819

Зубцовский район 1806

Рамешковский район 1806

Кувшиновский район 1739

Селижаровский муниципальный округ 1487

Андреапольский муниципальный округ 1334

Спировский район 1312

Ржевский район 1250

Краснохолмский муниципальный округ 1215

Кесовогорский район 1120

Сонковский район 1073

Кимрский район 1027

ЗАТО Озёрный 987

Фировский район 1002

Пеновский муниципальный округ 962

Бельский район 806

Сандовский муниципальный округ 794

Молоковский район 576

Жарковский район 567

Лесной муниципальный округ 559

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области