Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 82 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 950 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 945 644, в том числе за последние сутки их проведено 505.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 726 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 499
Конаковский район 12 184
Ржев 8614
Калининский район 6788
Вышневолоцкий городской округ 6397
Торжок 5432
Кимры 4871
Бежецкий район 4175
Бологовский район 3817
Кашинский городской округ 3626
Осташковский городской округ 3535
Старицкий район 3185
Калязинский район 3157
Нелидовский городской округ 3063
Лихославльский район 2956
Максатихинский район 2424
Западнодвинский муниципальный округ 2310
Торопецкий район 2148
Торжокский район 1910
Весьегонский муниципальный округ 1879
Оленинский муниципальный округ 1819
Зубцовский район 1806
Рамешковский район 1806
Кувшиновский район 1739
Селижаровский муниципальный округ 1487
Андреапольский муниципальный округ 1334
Спировский район 1312
Ржевский район 1250
Краснохолмский муниципальный округ 1215
Кесовогорский район 1120
Сонковский район 1073
Кимрский район 1027
ЗАТО Озёрный 987
Фировский район 1002
Пеновский муниципальный округ 962
Бельский район 806
Сандовский муниципальный округ 794
Молоковский район 576
Жарковский район 567
Лесной муниципальный округ 559
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области