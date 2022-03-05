Водители «Верхневолжского АТП» примут участие в международном конкурсе профессионального мастерства

С 19 по 20 мая в Санкт-Петербурге в рамках третьего международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest» пройдет финальный тур XXIV международного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. От Тверской области участие в нём примут два водителя Верхневолжского АТП.

В рамках конкурса будут проверяться знание правил дорожного движения и навыки по скоростному маневрированию и фигурному вождению на автобусе.

Представители Верхневолжья примут участие в заездах на автобусах марки ЛиАЗ 529265. Водители Верхневолжского АТП также выступят вместе в командном зачете.

Награждение участников конкурса состоится 20 мая.

В прошлом году водители Верхневолжского АТП также принимали участие в этом международном конкурсе.

В 2021 году предприятие проводило конкурс профессионального мастерства среди своих сотрудников в Твери. Он состоял из двух частей: теоретической и практической. В рамках первого этапа прошел экзамен на время по правилам дорожного движения для водителей категорий D и C. На втором этапе конкурсанты выполняли на время ряд элементов вождения. В конкурсе приняли участие 38 водителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области