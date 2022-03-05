Частица Вечного огня из Ржева Тверской области передана Артёмовскому городскому округу Свердловской области

3 мая частица Вечного огня города Ржева была передана делегации из Артемовского городского округа Свердловской области. Торжественная церемония прошла у Обелиска освободителям города Ржева.

С инициативой доставить в Артёмовский Вечный огонь именно из города Ржева Тверской области выступило руководство Артёмовского городского округа. Там отметили, что на ржевской земле советские солдаты проявили подлинный героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Ржев был освобождён от немецко-фашистских захватчиков 3 марта 1943 года. Оккупация города продолжалась 17 месяцев. Город был разрушен до основания. Ржевская битва стала одной из самых кровопролитных за всю историю человечества.

«Ржевская битва - особая страница Великой Отечественной войны, которая навсегда вошла в героическую историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Сегодня ржевский край является одним из центров изучения истории Великой Отечественной войны и патриотического воспитания молодежи, для которой так же, как и для поколения победителей, любовь к родной земле является надежной и прочной основой в жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.

Лампада с частицей Вечного огня с многострадальной ржевской земли пройдёт долгий путь из Города воинской славы в Артёмовский. Там в преддверии 77-ой годовщины Победы Вечный огонь будет зажжён на постаменте памятника «Артёмовцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу», который был реконструирован в этом году.

Делегация из Артёмовского городского округа прибыла в Ржев 2 мая. В ее состав вошли представители местной администрации, общественных организаций, юнармейцы.

Также делегация Артёмовского городского округа посетила памятные места Ржева и Ржевского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области