Тверская область получила пять призовых мест всероссийской премии «Маршрут построен» и статус одного из самых гостеприимных регионов

В Федеральном агентстве по туризму прошла торжественная церемония награждения победителей премии «Маршрут построен» в области развития внутреннего туризма и путешествий по России. По итогам голосования экспертного жюри победителями премии стали 47 конкурсантов. Тверская область заняла сразу пять призовых мест, получив статус одного из самых гостеприимных регионов страны.

Всего в рамках конкурса поступило 670 заявок в 15 номинациях – от представителей туристической отрасли, компаний, брендов и учреждений культуры, которые активно занимаются продвижением и развитием туризма в своих регионах и в целом по всей России.

Тверская область представила главные точки притяжения и более 20 народных промыслов, событий, отелей и маршрутов во всех номинациях премии. В финал народного голосования вышли 75 конкурсантов.

В итоге лучшим маршрутом года в России признан межрегиональный проект «Государева дорога», соединяющий Москву и Петербург по старинному государеву тракту.

Первое место в номинации «Искусство гостеприимства» получил эко-комплекс «Барская усадьба».

В номинации «Событие года» второе место занял фестиваль карельской культуры в Тверской области OMA RANDA, который ежегодно входит в событийный календарь Тверской области.

Номинация «Идея года» принесла сразу два призовых места Верхневолжью: 1 место получил проект «Паруса Селигера», центр водного туризма в Тверской области, а 3 место – проект «Вдохновение плюс»: выставочное пространство в городе Зубцове.

В 2021 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по увеличению числа туристов. Турпоток достиг 2,4 миллиона человек. По прогнозам, в 2022-ом цифра превысит 2,6 миллиона.

«Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья, – подчеркнул Игорь Руденя при обсуждении итогов туристического года-2021 и планов на 2022-й. – Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь, это продвижение области на федеральном и региональном уровнях. Не менее важна комплексная поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в сфере гостеприимства. Приняты дополнительные меры поддержки туриндустрии, федеральные и региональные».

Сейчас в Тверской области действует свыше 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров. По итогам 2021 года в отелях области проживало более 660 тысяч гостей области.

Тверская область заявляет о себе на всероссийском уровне. В 2021 году регион вошел в межрегиональный проект «Большое золотое кольцо». Статус национального туристского маршрута присвоен проектам «Государева дорога», «В Тверскую область по велению души». Планируется брендировать маршрут «Верхняя Волга» и другие знаковые направления.

Пресс-служба Правительства Тверской области