Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 мая 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 84 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 852 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 945 139, в том числе за последние сутки их проведено 3132.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 193 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 725 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 55 474

Конаковский район 12 179

Ржев 8612

Калининский район 6786

Вышневолоцкий городской округ 6394

Торжок 5430

Кимры 4871

Бежецкий район 4172

Бологовский район 3816

Кашинский городской округ 3624

Осташковский городской округ 3532

Старицкий район 3183

Калязинский район 3156

Нелидовский городской округ 3060

Лихославльский район 2943

Максатихинский район 2422

Западнодвинский муниципальный округ 2308

Торопецкий район 2145

Торжокский район 1910

Весьегонский муниципальный округ 1877

Оленинский муниципальный округ 1818

Зубцовский район 1804

Рамешковский район 1804

Кувшиновский район 1725

Селижаровский муниципальный округ 1485

Андреапольский муниципальный округ 1321

Спировский район 1311

Ржевский район 1250

Краснохолмский муниципальный округ 1215

Кесовогорский район 1113

Сонковский район 1073

Кимрский район 1027

ЗАТО Озёрный 987

Фировский район 1001

Пеновский муниципальный округ 960

Бельский район 795

Сандовский муниципальный округ 780

Молоковский район 576

Жарковский район 567

Лесной муниципальный округ 557

Удомельский городской округ 34

Пресс-служба Правительства Тверской области