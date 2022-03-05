Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 мая 2022 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 84 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 153 852 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 945 139, в том числе за последние сутки их проведено 3132.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 161 193 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 725 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 55 474
Конаковский район 12 179
Ржев 8612
Калининский район 6786
Вышневолоцкий городской округ 6394
Торжок 5430
Кимры 4871
Бежецкий район 4172
Бологовский район 3816
Кашинский городской округ 3624
Осташковский городской округ 3532
Старицкий район 3183
Калязинский район 3156
Нелидовский городской округ 3060
Лихославльский район 2943
Максатихинский район 2422
Западнодвинский муниципальный округ 2308
Торопецкий район 2145
Торжокский район 1910
Весьегонский муниципальный округ 1877
Оленинский муниципальный округ 1818
Зубцовский район 1804
Рамешковский район 1804
Кувшиновский район 1725
Селижаровский муниципальный округ 1485
Андреапольский муниципальный округ 1321
Спировский район 1311
Ржевский район 1250
Краснохолмский муниципальный округ 1215
Кесовогорский район 1113
Сонковский район 1073
Кимрский район 1027
ЗАТО Озёрный 987
Фировский район 1001
Пеновский муниципальный округ 960
Бельский район 795
Сандовский муниципальный округ 780
Молоковский район 576
Жарковский район 567
Лесной муниципальный округ 557
Удомельский городской округ 34
Пресс-служба Правительства Тверской области